Oggi, 28 Agosto, all’incirca alle ore 11, Mi sono recato presso il centro di raccolta differenziata di via E Basile ;

Volevo contribuire alla pulizia della città, sono infatti registrato per la campagna sulla plastica, avendone un ritorno di sconto sulla tassa TARI. Ma è possibile che in via Basile la bilancia per la pesa della plastica non funziona da settimane o mesi ? Inoltre alla mia lamentela di quanto riscontrato , l’addetto al servizio mi risponde che “probabilmente sono che porto iella” !

Una risposta allegorica anche se fuori contesto che mi fa pensare, visto che altre volte è già successo.

Strano però, nel centro di via Galilei, tutto funziona alla PERFEZIONE, compreso il personale preposto è preparato ad ogni problematica….. ecco perché sicuramente è il centro sempre più “affollato e affidabile “ .

Come può un cittadino, dopo certe risposte, avere ancora fiducia in una società e amministrazione comunale, che dovrebbe incentivare le risposte della raccolta differenziata, tra l’altro la paghiamo anche salata, così rispondendo un cittadino viene instradato all’abbandono ( cosa che mai ho fatto) .

Le persone, i cittadini devono essere accompagnati ad una cultura della pulizia cittadina, non devono ricevere risposte del tipo…. “Se vuole farlo lo faccia a noi poco interessa “ …..

Nell’attesa della riparazione per un efficace servizio, oggi ho sprecato tempo e non ho usufruito di un mio diritto!

Solo a Palermo poteva succedere….. chissà, a pensar male alle volte …..

Luogo: Via E. Basile (centro raccolta Rap), PALERMO, PALERMO, SICILIA

