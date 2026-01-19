Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 16:30, presso l’Hotel San Paolo Palace di Palermo, si è svolto l’evento promosso dall’Unione di Centro sull’eredità politica, culturale e morale di Don Luigi Sturzo ed il valore storico dello scudocrociato nella politica contemporanea. Grandissima partecipazione da tutta la Sicilia, con circa mille persone sopraggiunte per incontrare il Presidente Nazionale On. Lorenzo Cesa, il Coordinatore Regionale On. Decio Terrana ed i dirigenti dell’Udc che sono intervenuti durante la manifestazione: Massimiliano Crapa, coordinatore Udc Città di Palermo, Paolo Franzella, coordinatore provinciale Udc Palermo, Maurizio Lo Galbo, responsabile provinciale Udc Palermo per gli Enti Locali, On. Francesco Regina coordinatore provinciale Udc Trapani, e l’On. Salvino Caputo, vice coordinatore regionale Udc.





Nel corso dell’incontro si è evidenziata la forte correlazione tra i principi di Don Luigi Sturzo e la proposta politica dell’Unione di Centro, da sempre erede dello scudocrociato e punto di riferimento per l’impegno dei Cattolici in Politica. Come evidenziato dal Segretario Nazionale dell’Udc, Sen. Antonio De Poli, intervenuto in videochiamata, da Palermo oggi nasce una nuova stagione politica dell’Unione di Centro che vuole riportare i bisogni di ogni persona al centro del dibattito politico, mentre l’On. Cesa ha ribadito che le porte del partito restano sempre aperte a chi si riconosce nei nostri valori.





Il coordinatore regionale Terrana commenta soddisfatto l’evento: “L’incredibile partecipazione di oggi è un chiaro segnale di una Sicilia che si riconosce in una Politica di sacrificio e di proposte che rappresentano i bisogni della gente. L’Unione di Centro non si è mai identificata in quei contenitori politici che si preoccupano solo di spartizioni di potere, ma ha sempre rappresentato una Politica di servizio verso il Cittadino, una Politica che oggi vogliamo rilanciare con sempre più forza, candidandoci a governare la prossima stagione politica”.

Luogo: Hotel San Paolo Palace, Via Messina Marine, 91, PALERMO, PALERMO, SICILIA

