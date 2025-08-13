Sarà Palermo ad ospitare l’importante corso di aggiornamento organizzato dalla confederazione nazionale degli infermieri che si terrà tra il 10 ed il 14 di settembre presso la sede . Il corso che avrà per titolo “Summer School Nursing & Health Care Leaderschip” si incentrerà sulla professione infermieristica nella sua visione di coordinamento nella Sanità Nazionale come raccordo nella nuova società dei consumi. Una visione dei processi che cambiano nel panorama dell’assistenza infermieristica più centrata su una popolazione che sta invecchiando e necessita di una maggiore attenzione verso le nuove sfide del PNRR che dovrebbe vedere il decentramento dell’assistenza sanitaria nel territorio attraverso le case della salute , ponendo maggiore attenzione agli anziani ed ai loro bisogni ma nello stesso tempo indirizzare al meglio l’utenza verso la cura migliore. La Leader Ship dell’Infermiere in tal senso è cardine in un processo di sviluppo di un’assistenza domiciliare di riferimento che allontana dalla centralità ospedaliera e si avvicina alla vecchia visione del Medico Condotto con un grande risparmio economico per la collettività . Tra i responsabili scientifici dell’evento Walter De Caro attuale Presidente del CNAI , Fiorella Fabrizio attuale vice Presidente del CNAI ed Aviano Rossi. Le giornate saranno organizzate per argomento , il 10 settembre si parlerà di Introduzione alla Leaderschip per la per la formazione digitale , l’11 settembre sarà dedicato alle Sinergie tra formazione ricerca e digitalizzazione, il 12 settembre si parlerà di innovazione e futuro della Leadership il 13 settembre di strategia di leadership e gestione operativa , infine nella giornata finale del 14 settembre ci sarà un Work Schop interattivo dalla teoria alla pratica per i discenti . Per info sul corso e iscrizioni è disponibile il sito nazionale di CNAI

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

