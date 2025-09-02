Il prossimo 20 Settembre, Palermo ospiterà un importante appuntamento dedicato alla Miastenia Gravis, una rara malattia neuromuscolare di origine autoimmune che provoca debolezza e affaticamento dei muscoli volontari. L’iniziativa, dal titolo “Palermo per la Miastenia Gravis: Focus sul Paziente”, seconda edizione, si svolgerà presso l’ NH Hotel – Foro Italico Umberto I, 22/B ed è promossa dall’Associazione Italiana Miastenia e Malattie Immunodegenerative – Amici del Besta ODV Sezione di Palermo. I responsabili scientifici del convegno sono il Prof. Filippo Brighina e il Dott. Vincenzo Di Stefano , che, insieme a un ampio comitato scientifico, hanno organizzato una giornata di approfondimento e confronto multidisciplinare.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è chiaro: mettere il paziente al centro del percorso di cura, valorizzando non solo l’approccio medico, ma anche il ruolo fondamentale delle famiglie, dei caregiver e delle associazioni di supporto.





*Un momento di incontro tra scienza e comunità*

Il convegno intende affrontare non solo la dimensione clinica della Miastenia Gravis, ma anche il percorso umano e sociale dei pazienti e delle loro famiglie. L’evento è atteso con ampia partecipazione da parte di professionisti sanitari, associazioni e cittadini, a conferma del crescente interesse verso questo tema delicato e complesso. Sarà un’occasione unica per favorire il dialogo costruttivo tra medici, pazienti, caregiver e istituzioni, con l’obiettivo di accrescere la conoscenza della malattia e promuovere un approccio multidisciplinare e umano alla cura.





*La voce delle associazioni*

Un ruolo centrale sarà affidato alla sezione A.I.M. di Palermo, guidata dalla Dott.ssa Maria Rosaria Gaglio, da anni impegnata nel sostegno alle persone affette da Miastenia Gravis. La loro esperienza e testimonianza contribuiranno a evidenziare le esigenze quotidiane dei pazienti e l’importanza di un supporto concreto e continuo.

*Miastenia Gravis: conoscere per capire*

La Miastenia Gravis è una malattia autoimmune rara in cui il sistema immunitario attacca i recettori dei muscoli volontari, causando debolezza muscolare variabile e affaticamento che peggiora durante l’attività e migliora con il riposo. La malattia può colpire persone di tutte le età, e sebbene non esista una cura definitiva, esistono terapie efficaci per gestire i sintomi e migliorare la qualità della vita.





*Un segnale per Palermo e oltre*

In un panorama in cui le malattie rare rischiano spesso di non ricevere sufficiente attenzione, l’iniziativa del 20 settembre rappresenta un passo significativo. Rafforza la collaborazione tra professionisti e associazioni, accende i riflettori sulle esigenze quotidiane dei pazienti e trasmette un messaggio di sensibilità e apertura che va ben oltre i confini della città.

Segue locandina e programma dell’attività.

Luogo: NH HOTEL, Foro Italico Umberto I, 22/B, PALERMO, PALERMO, SICILIA

