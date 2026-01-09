Noi dell’UDC, Dipartimento per la Sicurezza Cittadina del Coordinamento di Palermo, sosteniamo che per garantire una Palermo più sicura sia necessario un impegno politico forte, concreto e coordinato.





Le misure devono coinvolgere tutta la comunità, evitando divisioni e stigmatizzazioni di quartieri come lo Zen. Palermo affronta sfide sociali profonde che richiedono risposte strutturali, non interventi episodici. La crescente violenza mina la coesione sociale e impone un cambio di paradigma.





Non bastano telecamere o azioni isolate: serve una politica di integrità e responsabilità che coinvolga tutte le istituzioni, con una magistratura rigorosa e forze dell’ordine autonome e adeguatamente supportate. Il Governo deve investire stabilmente, rafforzando la presenza sul territorio con politiche di prevenzione sociale, inclusione ed educazione.





Proponiamo:

Potenziamento e formazione mirata delle forze dell’ordine nei quartieri a rischio;

Riforma della giustizia per garantire certezza della pena e processi rapidi;

Investimenti in inclusione sociale, educazione e opportunità per i giovani;

Collaborazione attiva tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità;

Trasparenza e lotta senza compromessi a corruzione e clientelismo.

Solo con un impegno politico serio Palermo potrà tornare a essere una città sicura e coesa.

