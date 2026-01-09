Un racconto analogico, che abbraccia i temi e i suoni della tradizione cantautorale italiana.

“La bomba al cioccolato” è il primo singolo estratto da “Troppo romantico”, l’Album di debutto del cantautore Giovanni Sarpietro, disponibile nelle principali piattaforme digitali ed in radio dal 9 Gennaio 2026. La canzone racconta i momenti iniziali della vita di una coppia, un amore acerbo che può essere tutto o niente. Un bacio, un sorso di vino e una bomba al cioccolato sono gli ingredienti di un appuntamento che promette di cambiare tutto.





-“La vita, amico, è l’arte dell’incontro” è il titolo di un album di Vinícius de Moraes, Giuseppe Ungaretti e Sergio Endrigo pubblicato nel 1969. L’ispirazione dietro il mio nuovo singolo “La bomba al cioccolato” risiede proprio nella parola “incontro”. Incontro è relazione, guardarsi in faccia, toccarsi, parlarsi, a volte divergere ma altre innamorarsi – spiega Giovanni Sarpietro – Mi piaceva l’idea di mettere in musica questo incontro in modo elegante, come nell’album di Endrigo in effetti, raccontando come un appuntamento a volte racchiuda in sé tutta la potenza di un grande amore, che a volte rimane inespresso, altre esplode come una bomba (al cioccolato, appunto)-

A livello musicale, il riff di pianoforte che introduce il brano e gli archi che lo chiudono sono i protagonisti indiscussi, alla ricerca di un’atmosfera dolce e onirica. La produzione del disco è stata seguita da Salvatore Addeo presso gli Aemme Recording Studios.





Tracklist Album:

Cromatica

Se qualcuno ci sente poi

Ancora un po’

La bomba al cioccolato

Caterina

VivoDentroEscoBevo

Angelica

#Tu





Biografia

Giovanni Sarpietro (Paternò – Catania), muove i primi passi come violinista e frequenta il Conservatorio Morlacchi di Perugia per poi dedicarsi agli ambiti musicali più disparati. Collabora con la compagnia “Arebur” di Liv Ferracchiati per la composizione di musiche per il teatro e partecipa alla realizzazione di opere musicali appartenenti a diversi generi (Rock Brigade, Decostruttori Postmodernisti, Tactic Monkeys). Nel 2018, in Inghilterra, vive una fase di forte esterofilia e inaugura il progetto elettro-pop “In Wave”, con il quale ha all’attivo un omonimo LP (In Wave, 2022), registrato e prodotto a Torino presso il Punto V di Luca Vicini. Nel 2020, durante il periodo di lockdown, inizia a collezionare i testi e i brani che formeranno poi il cuore della sua produzione cantautorale in collaborazione con Salvatore Addeo, che ne curerà produzione, mix e mastering. Cominciano quindi a delinearsi i margini di un prodotto artistico che ha visto la pubblicazione di tre singoli: “Se qualcuno ci sente poi” a Novembre 2022, “Caterina” a Marzo 2023 e “Cromatica” a seguire.

Contatti e social:

Link: https://linktr.ee/giovannisarpietro

IG: https://www.instagram.com/giovannisarpietro

YT: https://youtube.com/@giovannisarpietro

