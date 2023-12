Quanto accaduto nella notte a Palermo è inaccettabile. Il degrado sociale che sta vivendo la nostra città, frutto di anni di abbandono, continua a mortificare tutti e a mettere a rischio i cittadini.

Occorre dare una accelerazione all’approvazione di un BUON REGOLAMENTO MOVIDA, che riequilibri la vita notturna in città, con regole certe alle attività commerciali e che garantisca la quiete e la sicurezza ai residenti.

Quanto accaduto è la prova che il problema non sono i locali ma i frequentatori e che bisogna decongestionare alcune zone, per cui non è risolutivo il controllo alle attività commerciali, ma occorre un controllo del territorio e dei frequentatori dei locali notturni.

Palermo non è solo vucciria o piazza Sant’Anna, Palermo ha bisogno della presenza capillare delle forze dell’ordine in tutti i quartieri che tornino a controllare non solo i locali ma i frequentatori, coloro che escono da casa senza valori, drogandosi in cerca di una lite, coloro che bivaccano tutta la notte nelle piazze di tutti i quartieri distruggendo vetrine, panchine, ecc.

Palermo ha bisogno che le forze dell’ordine, coordinati dal Prefetto e dal coordinamento per la sicurezza, ristabiliscano l’ordine in città, ha bisogno che il governo nazionale intervenga per azzerare il problema dell’organico delle forze dell’ordine che è sottodimensionato, ha bisogno che il consiglio comunale approvi un buon regolamento movida, ha bisogno che la politica tutta, insieme alle istituzioni scolastiche, religiose e le associazioni sportive e culturali si impegnino per evitare che le nuove generazioni crescano anch’essi senza valori, riaprendo i centri di quartieri, gli oratori, portando lo sport, l’arte, la cultura in tutti i quartieri della città.

Abbiamo il dovere di evitare che ragazzini senza una guida e senza stimoli entrino nel tunnel della droga e del Crack. Il gravissimo problema sociale che stiamo vivendo non può più essere sottovalutato o attribuito solo alla movida.

Lo dichiara il presidente della commissione attività produttive del comune di Palermo Ottavio Zacco.

Luogo: Palermo

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.