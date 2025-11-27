L’Amministrazione comunale di Mascali compie un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture scolastiche e sportive sul territorio. Con una recente delibera, il Comune ha approvato un progetto per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della palestra comunale annessa al plesso scolastico di via Cutrazzo a Nunziata.

L’iniziativa, che prevede un impegno di spesa preventivato in 350mila euro, è stata promossa in seguito all’adesione ad un Avviso dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, volto al “potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all’innovazione didattica e formativa”.





Il progetto è stato fortemente sostenuto dal vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Veronica Musumeci che ha sottolineato l’importanza dell’intervento su uno spazio comune essenziale per l’offerta formativa. “Si interviene su uno spazio comune essenziale per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa – ha rimarcato l’assessore Musumeci – aumentando l’attrattività del contesto educativo e contribuendo a ridurre disaffezione e rischio di abbandono scolastico”.

L’involucro edilizio sarà interessato dalla sostituzione degli infissi esistenti con nuovi serramenti a taglio termico, contribuendo a una maggiore efficienza energetica. Saranno eseguiti il rifacimento degli intonaci interni ed esterni con specifici interventi volti a contrastare l’umidità di risalita. Il progetto include la fornitura di nuove attrezzature sportive e l’adeguamento dei servizi igienici.

