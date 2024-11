Pallone d’Oro Serie C: chiuse le votazioni del Girone A

Stefano Mangiapoco della Giana Erminio tra i più votati



Al via domani il sondaggio per il Girone B





Si sono ufficialmente chiuse le votazioni per il Girone A, nell’ambito del sondaggio per il Pallone d’Oro di Serie C, ideato per l’elezione del miglior calciatore della ex Lega Pro tra le 60 squadre partecipanti al torneo.

Tra i 10 calciatori più votati, ci sono alle prime tre posizioni Stefano Mangiapoco della Giana Erminio, Dominic Vavassori e Tommaso Del Lungo dell’Atalanta U23, seguiti da Mattia Scaringi, sempre della Giana Erminio. Sono dunque due le squadre sul podio, ma non mancano in classifica calciatori di altri club, con due presenze del Calcio Padova, grazie a Mattia Fortin e Kevin Varas.

Contestualmente ai vincitori del Girone A, si apre ufficialmente la votazione per il Girone B: a partire dalle 15 di domani, 13 Novembre, e fino al 21, i tifosi sceglieranno, dalla rosa di candidati selezionati dai giornalisti, una lista di 10 calciatori che passeranno alla fase finale di votazione.

Per votare si può visitare la pagina istituzionale dell’iniziativa: https://affidabile.org/news/pallone-doro-serie-c-giornalisti-e-tifosi-eleggono-il-miglior-calciatore-della-ex-lega-pro/

La rosa dei 10 nomi più votati del Girone A

Di seguito i calciatori più votati del Girone A, che passeranno alla fase finale del sondaggio per il miglior calciatore di Serie C.

Posizione Calciatore Squadra Ruolo Percentuale preferenze

1 Stefano Mangiapoco AS Giana Erminio Portiere 55,4%

2 Dominic Vavassori Atalanta U23 Attaccante 32,1%

3 Tommaso Del Lungo Atalanta U23 Difensore 29,8%

4 Mattia Scaringi AS Giana Erminio Difensore 27%

5 Mattia Fortin Calcio Padova Portiere 21,1%

6 Kevin Varas Calcio Padova Centrocampista 21,1%

7 Mohamed Alì Zoma UC AlbinoLeffe Attaccante 18%

8 Giuseppe Cuomo LR Vicenza Difensore 17,6%

9 Michele Tommasi AC Trento Portiere 16,2%

10 Francesco Toffanin Virtus Verona Centrocampista 14,4%

I 10 calciatori più votati del Girone A

Si ricorda che il sondaggio si svolge in diversi momenti. A votare per primi sono stati i giornalisti, che hanno selezionato una rosa di 20 nomi per ognuno dei club partecipanti, ovvero 2 portieri, 6 difensori, 6 centrocampisti e 6 attaccanti, per un totale di 1.200 calciatori.

La seconda parte del sondaggio prevede invece la partecipazione del pubblico dei tifosi, che per ogni Girone, a partire dalla rosa di candidati individuata dai giornalisti, scelgono i primi 10, con votazione diretta.

Grazie a questo meccanismo è rappresentata sia l’opinione dei media e degli addetti ai lavori che quella dei fan dei vari club.

Risultati Girone A: i più votati per ogni ruolo di gioco

Le votazioni hanno riguardato i singoli ruoli di gioco, ovvero portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.

I 10 portieri più votati

Il portiere in assoluto più votato è stato Stefano Mangiapoco, che ha superato il 55,4% di preferenze. Mattia Fortin del Calcio Padova, con il 21,1% di percentuale , è stato il secondo prescelto dai fan, seguito da Michele Tommasi dell’AC Trento, al 16,2%.

Posizione Calciatore Squadra Percentuale preferenze

1 Stefano Mangiapoco AS Giana Erminio 55,4%

2 Mattia Fortin Calcio Padova 21,1%

3 Michele Tommasi AC Trento 16,2%

4 Matevz Dajcar Atalanta U23 13,3%

5 Alessandro Confente LR Vicenza 11,5%

6 Kelle Roos US Triestina Calcio 7,2%

7 Leandro Pratelli Aurora Pro Patria 7%

8 Alessandro Giacomel Calcio Caldiero Terme 4,9%

9 Filippo Bacchin Alcione Milano 3,1%

10 Filippo Pirola Alcione Milano 2,8%

I portieri più votati

La top 10 dei difensori più votati

I risultati completi proseguono con la lista dei 10 difensori più votati. Il primo posto spetta a Tommaso Del Lungo, con il 29,8% di preferenze, seguito da Mattia Scaringi della Giana Erminio, al 27%, e da Giuseppe Cuomo del Vicenza, terzo del podio al 17,6%.

Posizione Calciatore Squadra Percentuale preferenze

1 Tommaso Del Lungo Atalanta U23 29,8%

2 Mattia Scaringi AS Giana Erminio 27%

3 Giuseppe Cuomo LR Vicenza 17,6%

4 Albert Navarro Atalanta U23 14,1%

5 Daniel Cappelletti AC Trento 12,4%

6 Nicholas Rizzo US Triestina Calcio 12%

7 Nicolò Gobetti Calcio Caldiero Terme 9,8%

8 Giacomo Stabile Alcione Milano 7,2%

9 Carlo Faedo Calcio Padova 5,1%

10 Mattia Alborghetti AS Giana Erminio 4,9%

I difensori più votati

A dividere i primi tre della top ten sono pochi voti, diversamente dal caso dei portieri.

La classifica dei 10 migliori centrocampisti

Kevin Varas del Calcio Padova, con il 21,1% delle preferenze, è il miglior centrocampista del Girone A. Segue Francesco Toffanin per Virtus Verona, al 14,4%, e ancora due calciatori della Giana Erminio, Lorenzo Caferri e Federico Marchesi, rispettivamente con il 13,7% e il 13,4% di preferenze.

Posizione Calciatore Squadra Percentuale preferenze

1 Kevin Varas Calcio Padova 21,1%

2 Francesco Toffanin Virtus Verona 14,4%

3 Lorenzo Caferri AS Giana Erminio 13,7%

4 Federico Marchesi AS Giana Erminio 13,4%

5 Emmanuel Gyabuaa Atalanta U23 9,9%

6 Alberto Manzoni Atalanta U23 9,1%

7 Simone Panada Atalanta U23 7,8%

8 Braima Sambù US Triestina Calcio 7,8%

9 Leonardo Piran Aurora Pro Patria 5%

10 Alberto Filiciotto Calcio Caldiero Terme 3,2%

I 10 migliori centrocampisti

Nella classifica dei 10 migliori centrocampisti per questo girone troviamo dalla quinta alla settima posizione tre calciatori dell’Atalanta U23, Emmanuel Gyabuaa, Alberto Manzoni e Simone Panada.

La top 10 degli attaccanti preferiti dai tifosi

Dominic Vavassori, dell’Atalanta U23, conquista il maggior numero di preferenze tra gli attaccanti del Girone A: per lui la percentuale di voti è pari al 32,1%. Seguono, con un buon distacco, Mohamed Alì Zoma dell’AlbinoLeffe, con il 18%, e Tommaso De Nipoti (Atalanta U23), terzo del podio con il 13,2%.

Posizione Calciatore Squadra Percentuale preferenze

1 Dominic Vavassori Atalanta U23 32,1%

2 Mohamed Alì Zoma UC AlbinoLeffe 18%

3 Tommaso De Nipoti Atalanta U23 13,2%

4 Michael Liguori Calcio Padova 12,6%

5 Samuel Di Carmine AC Trento 9%

6 Eetu Vertainen US Triestina Calcio 9%

7 Tommaso Marras Calcio Caldiero Terme 8,9%

8 Luigi Samele Alcione Milano 4,8%

9 Alessandro Capelli Calcio Padova 3,3%

10 Alberto Pala AS Giana Erminio 2,2%

I 10 migliori attaccanti

Per questa votazione, sono varie le squadre rappresentate nella rosa dei 10 migliori attaccanti del Girone A: dal Padova al Trento, dalla Triestina a Caldiero Terme, passando per Alcione Milano.

Pallone d’Oro Serie C: il regolamento

Il sondaggio è stato ideato da Affidabile.org e coinvolge tutti i giocatori delle rose di Serie C. L’obiettivo finale è quello di individuare i migliori atleti di ciascun ruolo e i migliori in assoluto, sia in merito alla squadra che al Girone, nonché in relazione al campionato di Serie C nel suo complesso.

Il sondaggio consiste in un questionario a risposta multipla ed è lo stesso sia per i giornalisti che per i tifosi, anche se i relativi pareri sono raccolti in due diversi momenti. I giornalisti selezionano infatti, come già specificato, una rosa di 20 nomi per ciascun club, mentre tra questi, a seguire, i tifosi possono scegliere il miglior calciatore di serie C dell’anno. Si ricorda che non è possibile partecipare più volte alla votazione per una stessa squadra.

Alla fine delle preselezioni e delle prime classifiche parziali, viene eletto il miglior calciatore di Serie C tra i 10 atleti di ogni Girone che hanno ricevuto più preferenze.

Le prossime fasi del sondaggio

Ecco dunque le date delle prossime fasi del sondaggio. Si parte domani (13 novembre ndr) con il Girone B, mentre il 9 gennaio si concluderà la fase della votazione finale.

Girone B: 13 Novembre – 21 Novembre

Girone C: 28 Novembre – 12 Dicembre

Votazione finale: 19 Dicembre – 09 Gennaio

Ad anno nuovo, dunque, si saprà chi vincerà il titolo di miglior calciatore di Serie C, almeno secondo la stampa e il popolo dei tifosi.





