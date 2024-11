Si è ufficialmente insediato nel corso della seduta di oggi il nuovo Consiglio di indirizzo del Teatro Massimo di Palermo. Sono arrivati gli auguri di buon lavoro da parte del sindaco Roberto Lagalla.

Le parole di Lagalla

“All’avvocato Federico Ferina, al docente e avvocato Daniele Anselmo, al giornalista e direttore dell’agenzia di stampa Italpress Gaspare Borsellino e all’imprenditrice Marcella Cannariato rivolgo il mio più sentito augurio di buon lavoro”, dice Lagalla.

“Nel corso della seduta i nuovi componenti sono stati aggiornati sul periodo di gestione amministrativa del Teatro, avvenuto sotto la responsabilità della presidenza e del direttore esecutivo Artioli, che ringrazio per la disponibilità e l’impegno dimostrati in questo momento. Contestualmente, secondo quanto previsto dallo statuto, sono state avviate le procedure per la designazione del nuovo sovrintendente che avverrà nel corso della prossima seduta. In quella data il Consiglio di indirizzo designerà il nome del nuovo sovrintendente da sottoporre al Ministero della Cultura”.

Cannariato nel Consiglio di Indirizzo

Alcune settimane fa il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha designato l’imprenditrice palermitana Caterina Marcella Cannariato nel Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Massimo. Cannariato, attuale amministratrice unica della A&C Broker Srl e consigliere di amministrazione della Sicily by Car Spa e della Dragotto Holding Spa, è da 11 anni la responsabile per la Sicilia della Fondazione “Marisa Bellisario”. In passato ha ricoperto, inoltre, il ruolo di componente dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia ed è stata esperta del ministro per le Pari opportunità.

Marcella Cannariato, imprenditrice e amministratrice unica di A&C Broker, ha espresso la sua gratitudine dichiarando: “Sono onorata e grata al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per avermi designata nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Massimo di Palermo. È un privilegio poter contribuire allo sviluppo culturale della nostra città e lavorare al fianco di professionisti dediti alla valorizzazione di uno dei teatri più prestigiosi d’Europa”.

“Questa nomina rappresenta per me non solo un riconoscimento personale, ma anche un’opportunità per sostenere e promuovere la nostra ricca tradizione artistica. Grazie ancora per la fiducia riposta in me. Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso e di dare il mio contributo”, ha aggiunto la consigliera di amministrazione della Sicily by Car e della Dragotto Holding