“Il parcheggio Mongibello deve essere un luogo sicuro, ordinato e funzionale, non un problema per chi vive nella zona. Con la riunione congiunta tra la Terza e la Quinta Commissione si compie un ulteriore passo in avanti in questa direzione. Un tavolo tecnico che ho fortemente voluto – sottolinea Caterina Meli, consigliera comunale di Forza Italia e componente della Terza Commissione consiliare del Comune di Palermo – per mantenere alta l’attenzione su una problematica che seguo da tempo con grande determinazione.”



Meli ricorda come già nell’aprile 2024, in seguito alle numerose segnalazioni dei residenti, si fosse recata personalmente sul posto, guidando un sopralluogo insieme a una delegazione consiliare. Da quell’incontro scaturì la proposta – poi accolta dall’Amministrazione – di rivedere l’ordinanza di chiusura notturna, inizialmente prevista dalle 20:00 alle 08:00, proponendo un sistema automatizzato con sbarra elettronica, cassa automatica, videosorveglianza e parchimetri su entrambi i livelli, oltre a un’estensione degli orari di apertura.

“Ma non ci si può fermare – prosegue Meli – perché i disagi per i residenti persistono: il parcheggio Mongibello è ancora spesso teatro di assembramenti notturni, schiamazzi, comportamenti incivili e in alcuni casi atteggiamenti minacciosi verso chi cerca semplicemente un po’ di tranquillità. A tutto ciò si sommano episodi di microcriminalità, furti, danneggiamenti ai veicoli e un crescente senso di insicurezza.”

Durante il tavolo tecnico è stata condivisa la necessità di rafforzare la presenza sul territorio, con il coinvolgimento di AMAT e Polizia Municipale per garantire una sorveglianza attiva e continuativa, non limitata ai soli periodi critici. Si è anche discusso dell’urgenza di predisporre una variazione di bilancio per destinare risorse specifiche alla messa in sicurezza dell’area.

“Oggi si consolida un percorso di attenzione concreta – conclude la consigliera – e non smetteremo di monitorare ogni sviluppo. L’obiettivo è trasformare Mongibello in un modello di parcheggio urbano sicuro, moderno e rispettoso dei cittadini. È un diritto dei residenti, che da anni chiedono ascolto e soluzioni.”

Durante la seduta si è accennato anche ad altre progettualità strategiche, come i parcheggi di interscambio e quelli nel centro storico, nell’ambito di una visione complessiva di mobilità urbana più sostenibile per Palermo.

Luogo: Mongibello, PALERMO, PALERMO, SICILIA

