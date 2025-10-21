Venerdì 24 ottobre, alle ore 17.30, la città di Marsala festeggerà l’arrivo del Rostro Egadi 13.

Il Museo Lilibeo-Marsala lo attende dal 2018, quando per volontà dell’archeologo Sebastiano Tusa, allora Assessore ai Beni culturali e all’Identità siciliana, fu assegnato con Decreto D.G. n. 2974 del 13 giugno.

Il significativo reperto, connotato da una iscrizione in caratteri punici, grazie alla caparbietà della direttrice Anna Occhipinti e alle ottime relazioni tra il Parco e la Soprintendenza del Mare, diretta da Ferdinando Maurici, sarà finalmente fruibile nella sala Honor Frost, nota come sala della Nave punica, in prossimità del pannello e del video che illustrano la Battaglia delle Egadi, accanto a una coppia di elmi del tipo di Montefortino.

Dopo i saluti istituzionali, il soprintendente Ferdinando Maurici e l’archeologa Francesca Oliveri illustreranno il prestigioso reperto che, insieme agli altri 27 rostri recuperati nel mare di Levanzo grazie al tenace impegno della Soprintendenza del Mare, racconta il passaggio dalla epicrazia punica alla dominazione romana in Sicilia.

“Si amplia la narrazione di Lilibeo – afferma la direttrice Anna Occhipinti – con questo importante reperto parlante, che accende un altro faro sulla cultura punica, origine dell’antica città”.

“Ancora una volta – ribadisce l‟assessore Francesco Paolo Scarpinato – si rivela fruttuosa la collaborazione tra gli Enti preposti alla tutela e alla valorizzazione ai fini della conoscenza e fruizione del patrimonio condiviso, auspicata e pervicacemente perseguita dall‟Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, che ho l’onore di dirigere”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.