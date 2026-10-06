Il Movimento Partiamo da Qui esprime le proprie congratulazioni e rivolge un grande e sincero in bocca al lupo all’On. Avv. Tommaso Calderone, nominato responsabile regionale per la Sicilia di Futuro Nazionale per la fase costituente del partito.

«Rivolgiamo all’On. Avv. Tommaso Calderone i nostri più sinceri auguri per questo importante incarico – dichiara il Presidente del Movimento Partiamo da Qui, Avv. Ninni Petrella – certi che saprà affrontarlo con serietà, entusiasmo e spirito di servizio, mettendo a disposizione della Sicilia la propria esperienza e le proprie competenze».





«La sua nomina – prosegue Petrella – rappresenta un ulteriore elemento di rafforzamento di un percorso politico che guarda al futuro e che pone al centro i territori, la partecipazione e la volontà di dare risposte concrete ai cittadini».

Partiamo da Qui conferma la propria piena disponibilità a collaborare con Futuro Nazionale, nel rispetto delle reciproche identità e dei rispettivi percorsi, con l’obiettivo di contribuire alla crescita di un progetto comune, capace di aggregare energie, competenze e sensibilità che condividono una visione di rinnovamento della politica.

«Siamo convinti – conclude il Presidente Petrella – che oggi più che mai sia necessario costruire ponti, favorire il dialogo e mettere insieme le migliori energie per affrontare le sfide che attendono la Sicilia e l’Italia. Per questo, all’On. Avv. Tommaso Calderone rinnoviamo il nostro più caloroso in bocca al lupo e la nostra disponibilità a lavorare insieme per un percorso comune, serio e ambizioso».

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