Patti: Al via i Piani Personalizzati 2025 per minori disabili – Disponibili 62.000 euro grazie al recupero di fondi inutilizzati

Patti (ME), 9 agosto 2025 – L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Patti ha annunciato la riapertura delle iscrizioni per i Piani Personalizzati 2025, rivolti ai minori con disabilità residenti nel distretto D30, di cui Patti è capofila e anche principale beneficiario.





Una notizia accolta con entusiasmo da molte famiglie: grazie al lavoro dell’Ufficio dei Servizi Sociali, diretto dalla Dottoressa Marisa Mazzone, è stato possibile recuperare 62.000 euro di fondi non spesi provenienti dal Piano di Zona. Tali risorse saranno ora destinate a servizi fondamentali, tra cui l’ASACOM (Assistenza all’autonomia e alla comunicazione), a supporto dei bambini e ragazzi con disabilità.





Scadenza domande: 8 settembre 2025

Le famiglie interessate dovranno presentare domanda entro l’8 settembre 2025. Tutte le informazioni utili e il modulo di domanda sono disponibili online al seguente link:





