“Accogliamo con favore lo stanziamento di 300 milioni di euro da parte della Regione Siciliana, che dà piena attuazione all’Accordo di programma tra Regione, ministero delle Imprese e del Made in Italy e STMicroelectronics, approvato lo scorso 6 maggio. È un passo importante con risorse pubbliche, che conferma la centralità della Sicilia negli investimenti di STM. Un tale investimento però, deve andare di pari passo con impegni chiari e vincolanti per garantire la piena occupazione nello stabilimento di Catania. La tutela dei posti di lavoro, tutti di alta qualificazione, deve essere la priorità assoluta per il governo regionale e per l’azienda. Come sindacato, abbiamo sempre chiesto sostegno concreto per il buon esito di questa vertenza e ci aspettiamo che al tavolo del prossimo incontro, fissato per il 12 settembre al ministero delle Imprese e del Made in Italy, il governo della Regione sarà presente accanto ai sindacati e arrivino risposte precise e impegni verificabili”.

Lo affermano in una nota congiunta Angelo Mazzeo, Vice Segretario nazionale UGL Metalmeccanici, e Giovanni Musumeci, segretario provinciale UGL Catania.

