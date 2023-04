‘Non può che essere salutata con grande soddisfazione la velocità che è stata impressa alla progettazione relativa alla cosiddetta Pedemontana di Palermo, la tangenziale di collegamento delle autostrade A19 (Palermo-Catania) e A29 (Palermo-Mazara del Vallo). Il mio plauso, in tale prospettiva, sia al presidente della Regione Renato Schifani sia all’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò. Si tratta di un’opera di cui iniziai a parlare per primo nel novembre del 2021 come uno dei cinque punti programmatici per la città di Palermo in grado di cambiare la fisionomia e la funzionalità del sistema viario. Bene l’Anas che si occupa della progettazione e dell’analisi dei flussi di traffico per una ottimizzazione dell’opera che consentirà di bypassare la bretella di viale Regione Siciliana nella quale si registrano ogni giorno rallentamenti e code. Sono sicuro che i tempi di consegna della progettazione verranno rispettati e che si procederà celermente per la realizzazione dell’opera’. On Saverio Romano, Noi Moderati alla Camera dei Deputati

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.