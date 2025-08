Il Consiglio Comunale di Piana degli Albanesi approva all’unanimità la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina a prima firma della consigliera Patrizia Ortaggio e firmata dagli altri consiglieri del gruppo Primavera Arbereshe, Giusi Petrotta, Marco Pillitteri e Claudio Scalia. Nella mozione si impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi presso tutte le sedi istituzionali per promuovere il riconoscimento dello Stato di Palestina e una condanna chiara delle violazioni dei diritti umani in corso, chiedendo che gli stessi promuovano la diffusione di questa iniziativa tra i Sindaci del circondario.





“Vogliamo esprimere questo sentimento collettivo e grido di protesta della comunità di Piana degli Albanesi, chiedendo esplicitamente il riconoscimento dello stato Palestinese”, così ha affermato la consigliera Patrizia Ortaggio nel corso della sua relazione in aula, sottolineato l’importanza delle solide basi su cui poggia questa mozione “Il diritto internazionale, la Costituzione della Repubblica Italiana, finanche lo statuto comunale di Piana degli Albanesi contengono l’impegno che le istituzioni devono avere per la costruzione di una cultura della pace e per i diritti umani. Proprio per questo abbiamo inserito nella nostra mozione la richiesta che anche Piana degli Albanesi possa promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione su un tema che colpisce tutti e tutte noi, rivolte alla cittadinanza e, soprattutto alle giovani generazioni, in linea con lo spirito di solidarietà internazionale e i principi statutari del nostro Comune”.





“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione unanime della nostra mozione”, così i componenti del gruppo Primavera Arbereshe. “Serve una presa di posizione unanime che è venuta da varie parti nella nostra comunità. Le istituzioni, il mondo associazionistico, partitico e sindacale del nostro Paese ha espresso con varie manifestazioni e con piccoli gesti il proprio supporto a una mozione che richiama al rispetto dei diritti umani in una terra da troppo tempo martoriata della violenza. Il nostro è un gesto che serve per dare un messaggio di pace, di civiltà e di umanità. Davanti alle violazioni dei diritti umani non possiamo voltarci dall’altra parte, quindi faremo tutto ciò che è in nostro potere per poter portare avanti questa richiesta “dal basso” alle nostre istituzioni. Serve prendere posizione e serve chiedere la fine delle violenze sui civili palestinesi a Gaza e in Cisgiordania, la fine delle ostilità e chiedere all’Italia di schierarsi a favore dei diritti umani, come nel nostro piccolo abbiamo fatto noi” Così, Ortaggio, Petrotta, Pillitteri e Scalia.





Esprime soddisfazione anche il Segretario del PD di Piana degli Albanesi, Giuseppe Vito Ales, “Ringrazio la consigliera Ortaggio e l’impegno dei nostri consiglieri e delle nostre consigliere grazie al quale siamo riusciti a inviare un messaggio di umanità anche da Piana degli Albanesi che negli ultimi mesi ha visto diverse manifestazioni a favore del popolo palestinese, come quella tenutasi a Portella della Ginestra. È importante che almeno su questo tema ci sia stato un parere unanime da parte del Consiglio comunale e speriamo che il nostro esempio venga seguito da tanti altri comuni siciliani. Poco dopo il congresso di fine maggio, abbiamo appeso al balcone della Casa del Popolo di Piana una bandiera della Palestina per ricordare che una simile violazione dei diritti umani a due passi dalla nostra isola è una cosa a cui non possiamo essere indifferenti”. Ales conclude con un auspicio “Solo a Gaza, ad oggi, ci sono state più di 60 mila vittime dal 7 ottobre del 2023. Adesso serve che questo messaggio arrivi anche alle istituzioni regionali e al governo nazionale per il riconoscimento della Palestina, per il rispetto dei diritti umani e per la soluzione dei due stati per due popoli”.

Luogo: PIANA DEGLI ALBANESI, PALERMO, SICILIA

