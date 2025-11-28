“Ho presentato al Consiglio della Seconda Circoscrizione una mozione per avviare uno studio di fattibilità tecnico-economica finalizzato alla creazione di un’area di sgambatura cani in Piazza Achille Grandi, – dichiara il Consigliere Giuseppe Piazzese(Lavoriamo per Palermo) – primo passo concreto verso la riqualificazione della piazza. Voglio essere chiaro: si tratta di uno studio preliminare, non di un intervento immediato. Nessuna risorsa pubblica è ancora stata impegnata. L’obiettivo è verificare costi, tempi, vincoli urbanistici e modalità di gestione, così da avere dati concreti prima di qualsiasi progettazione esecutiva.”





Continua Piazzese: “La piazza versa da anni in degrado: erba alta, panchine rotte, illuminazione insufficiente. L’idea dell’area cani nasce come azione concreta e immediatamente comprensibile, che può portare benefici reali, potrà per esempio rendere la piazza più frequentata, aumentando la sicurezza e la sorveglianza naturale, Offrire un servizio richiesto dai cittadini, favorendo socializzazione e comunità e allo stesso tempo diventare il primo passo di un progetto più ampio di rigenerazione urbana, condiviso con i residenti.





La mozione prevede il coinvolgimento diretto degli uffici competenti — Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio e Tutela Animali — per analizzare lo stato dei luoghi e dei sottoservizi, definire opere minime e accessibilità, stimare costi e tempi, individuare modalità di gestione sostenibili, anche con associazioni del territorio e garantire trasparenza alla comunità sugli esiti dello studio.

Conclude Piazzese: “Non si tratta solo di un’area per cani, ma di un primo passo concreto e partecipato per restituire dignità a Piazza Achille Grandi. Voglio che questo percorso nasca insieme ai cittadini, raccogliendo suggerimenti e idee, perché la piazza torni a essere un luogo di incontro, sicurezza e orgoglio per chi ci vive.”

La mozione sarà discussa nei prossimi giorni, ma è importante iniziare subito il dialogo con la comunità, per costruire insieme un progetto vero, utile e condiviso.

