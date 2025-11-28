“Esprimo soddisfazione per l’assegnazione di 8,5 milioni di euro al Comune di Catania da parte dell’Assessorato all’Energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione Sicilia, risorse che rappresentano un sostegno concreto per affrontare gli extra costi legati al conferimento dei rifiuti. Si tratta di fondi importanti, che confermano l’attenzione regionale verso le difficoltà strutturali del nostro territorio. Tuttavia, questo contributo deve spingerci a un impegno ancora più determinato: Catania ha l’urgenza di migliorare in modo significativo la raccolta differenziata, che oggi rimane troppo bassa rispetto agli standard regionali e nazionali.





Migliorare la qualità del servizio e ridurre la quantità del rifiuto indifferenziato prodotto dalla città non è più rinviabile. Allo stesso tempo, è indispensabile rafforzare la riscossione della TARI, perché una parte consistente delle criticità economiche deriva anche dall’elevata quota di mancati pagamenti. Non è accettabile che a fronte di un servizio utile a tutti i cittadini, sia solo circa il 50% degli stessi a pagarne i costi. Una gestione più efficiente della tassa e un innalzamento del tasso di riscossione sono condizioni imprescindibili per ristabilire equilibrio finanziario.





L’obiettivo deve essere uno e chiaro: ridurre finalmente i costi della TARI per i cittadini di Catania. Solo grazie a una raccolta differenziata più efficiente, a una riscossione più equa e a un utilizzo responsabile delle risorse ricevute potremo concretamente arrivare a un abbassamento delle tariffe, oggi tra le più alte d’Italia. Questi 8,5 milioni sono un aiuto, ma non la soluzione. Solo da una gestione moderna, trasparente ed efficiente del ciclo dei rifiuti, la città potrà guardare al proprio futuro con più ottimismo e ambizione”.

Lo dichiara Orazio Grasso, capogruppo Mpa-Grande Sicilia al Consiglio Comunale di Catania.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.