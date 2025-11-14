Dopo la riapertura al traffico veicolare, piazza Federico di Svevia è ritornata a essere un parcheggio, in sfregio al divieto di sosta confermato in tutta la piazza.

Vedendo stabilmente le auto parcheggiate sul lato nord della piazza (foto allegata), nella zona in cui era situata prima l’orribile pista da pattinaggio e successivamente il palco per gli eventi, alcuni abitanti hanno telefonato per giorni ai vigili urbani chiedendo il loro intervento, ma tra promesse inevase e scuse improbabili la polizia òocaòe non si è mai vista.

Sinistra Italiana si rivolge al Sindaco affinchè si attivi per fare rispettare le regole che la sua amministrazione si è sempre vantata di fare osservare. Purtroppo oggi anche questa narrazione, insieme alle altre, è stata smontata dalla realtà che mostra una città sempre più in preda al caos con auto parcheggiate in seconda e terza fila oppure sui marciapiedi, strade sempre più strette e invase dai dehors (sempre in attesa di un regolamento), monopattini lasciati ovunque e motociclisti che sfrecciano senza casco.

Giolì Vindigni, segretario provinciale Sinistra Italiana-Avs

Marcello Failla, segretario cittadino Sinistra Italiana-Avs

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.