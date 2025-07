Palermo, 07 LUGLIO





“Il mare della nostra Circoscrizione non può più essere il confine dell’abbandono: deve diventare il punto di partenza del riscatto.”





Con orgoglio e senso di responsabilità, assumo la Vicepresidenza della Commissione Speciale “Mare e Coste” della II Circoscrizione del Comune di Palermo. Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia e per aver voluto condividere una visione chiara: le nostre coste non devono più essere periferie dimenticate, ma centrali per il futuro di Palermo.





Da Sant’Erasmo al Romagnolo, dalla Bandita ad Acqua dei Corsari, fino a Ciaculli e Croceverde, viviamo accanto a un patrimonio naturale e urbano spesso trascurato, a volte deturpato, ma carico di potenzialità. La nostra Commissione nasce con un compito preciso: accendere i riflettori, denunciare ciò che non funziona, proporre soluzioni pratiche, semplici, realizzabili, anche senza grandi risorse, ma con grande determinazione.





Non accetteremo più che il mare sia solo uno sfondo. Diventerà oggetto di azione politica concreta, con sopralluoghi, mappature dei punti critici, pulizie civiche, interlocuzioni con cittadini e associazioni, e una rete costante di ascolto attivo.





A chi vive in questi quartieri, dico con chiarezza: non faremo annunci, faremo cose. Non promettiamo mare pulito in una settimana, ma iniziamo oggi a difenderlo ogni giorno.





Chiunque voglia collaborare, proporre, segnalare o agire sarà il benvenuto. Perché la politica che funziona nasce dal basso, ma deve guardare lontano.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.