“Sono passati 45 anni dalla barbara uccisione dell’allora presidente della Regione Piersanti Mattarella. Un profilo istituzionale di altissimo livello che è un esempio per le nuove generazioni in termini di onestà, dedizione alla giustizia e amore per la nostra terra. La Sicilia e i siciliani non dimenticano i propri eroi”. Lo ha detto il vice-presidente del gruppo parlamentare Pd all’Ars, Mario Giambona, a Palermo, a margine della cerimonia di commemorazione della morte di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione ucciso il 6 gennaio 1980 proprio sotto la sua abitazione, in via Libertà, nel capoluogo siciliano. Il deputato dem rivolge infine un pensiero anche a Maria Mattarella, figlia di Piersanti, segretaria generale della regione siciliana venuta a mancare lo scorso settembre. “La sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto umano e professionale. Il mio pensiero si rivolge a tutta la sua famiglia in un momento così doloroso e particolare”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.