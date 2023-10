Sabato 14 ottobre alle ore 18:00 avrà luogo la dimostrazione al pubblico, dal titolo “Pino’ – Dentro il mare“, risultato dei summer camp di teatro che si sono susseguiti dal 10 luglio al 12 ottobre 2023, nell’ambito del progetto di azioni integrate “P.E.C. – Poli Educanti in Condivisione”, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

I partecipanti, studenti di età compresa tra gli 8 e i 14 anni provenienti dalle 4 scuole della rete del progetto PEC (Capuana, De Amicis-Da Vinci, Manzoni-Impastato e A. Ugo) e/o dal contesto territoriale del Rione Noce, hanno avuto modo di sperimentare quattro discipline artistiche, ovvero, la scrittura creativa, il movimento scenico, la recitazione e la scenografia.

La performance è ideata, scritta e realizzata dai giovanissimi partecipanti con il supporto di attori professionisti, del regista Giuseppe Massa e di esperti in ambito educativo dell’associazione ‘a Strummula e si svolgerà presso il salone della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù alla Noce, in via Noce n.126.

Modalità di ingresso

Ingresso libero dalle 17:40 fino alle 18:00. Max 99 posti

Start h 18:00

A performance iniziata, non sarà più possibile entrare.

“Pino’ – Dentro il mare” è promosso dall’Associazione di Promozione Sociale ‘a Strummula in partenariato con l’ Associazione A.C. Sutta Scupa e le scuole Capuana, De Amicis-Da Vinci, Manzoni-Impastato e A. Ugo in collaborazione con la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù alla Noce.

Luogo: Parrocchia Sacro Cuore di Gesù alla Noce , Via Noce , 126, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 14/10/2023

Data Fine: 14/10/2023

Ora: 18:00

Artista: Giuseppe Massa

Prezzo: 0.00

