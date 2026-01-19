“Zeitgeist, Lo spirito dei tempi… comici!” è il titolo del nuovo spettacolo che il duo comico Pino e gli Anticorpi sta portando in giro per i principali teatri italiani. Lo show di Michele e Stefano Manca, con la partecipazione di Giovanni Arru, arriverà anche in Sicilia nel prossimo mese di marzo.

Prodotto da Spettacoli Pro e distribuito da RB Spettacoli e dalla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, lo spettacolo sarà a Catania lunedì 23 marzo al Teatro Abc e a Palermo martedì 24 marzo al Teatro Al Massimo.

Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00.

Biglietti a partire da 25 €, già disponibili su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati.





Lo spettacolo

“Zeitgeist” è una girandola di numeri comici e personaggi che si avvicendano sul palco senza soluzione di continuità a rappresentare i vari modi di far ridere. Dal cabaret al Clown passando per brevi monologhi, un omaggio all’avanspettacolo e al “comico-spalla”, il meglio del duo sardo “Pino e gli Anticorpi” – al secolo Michele e Stefano Manca – i cui personaggi più famosi sono accompagnati dal musicista Giovanni Arru, in un caleidoscopio di umorismo surreale, una rappresentazione dell’umana follia, uno spettacolo comico sui tempi comici!





Chi sono Pino e gli Anticorpi

Michele e Stefano Manca insistono da più di trent’anni a portare i loro scombinati personaggi in giro nei teatri italiani (ma anche in Francia, Spagna e Germania), passando per piazze, club e programmi televisivi. Hanno studiato recitazione all’ Ecòle Philippe Gaulier di Parigi e Bont’s International Clown School in Spagna, insegnano discipline dello spettacolo, hanno scritto libri, recitato in vari film, gestiscono un teatro a Porto Torres (SS) e hanno persino intenzione di continuare così.

Per info e approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.