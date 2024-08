Sarà lo spettacolo teatrale “…E silenzio. Autobiografia di Luigi Pirandello”, con testo e regia di Mimmo Minà ad aprire l’ottava edizione di di “Roccamaris. Incontri d’estate al Castello”, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Campofelice di Roccella (PA) e dall’omonima associazione Roccamaris APS.



Lo spettacolo è ispirato alla vita del celebre drammaturgo agrigentino Luigi Pirandello e propone un percorso autobiografico che mette in luce il conflitto tra ‘realtà e finzione’, tra ‘maschere’ e ‘personaggi’. In scena, oltre al regista Mimmo Minà, si esibiranno Patrizia Graziano, Anna Amoroso, Salvo Pirrello e Caterina Gambino, con la partecipazione della pianista Miryam Palmisano.

Attraverso frammenti autobiografici, l’autore stesso racconta la sua vita, narrando il dramma personale della moglie, il suo amore per Marta Abba e i suoi riconoscimenti artistici. Sul palco prenderanno vita figure iconiche come Ciampa, Enrico IV, la figliastra, il signor Ponza e la signora Frola, oltre allo stesso Pirandello in dialogo con la moglie e il rapporto epistolare con Marta Abba. Questi personaggi, secondo Pirandello, sono sempre pronti a rivivere, anche solo per un attimo, le loro storie.

“…E silenzio. Autobiografia di Luigi Pirandello” offre un’occasione di profonda riflessione sul significato della vita, permeata da amara ironia e intensa poesia.

Appuntamento giovedì 8 agosto al Castello di Campofelice di Roccella alle 21.15 per aprire insieme una nuova edizione della rassegna culturale estiva ricca di appuntamenti da non perdere. Ingresso gratuito.

Luogo: Castello di Roccella, via deli ventimiglia, CAMPOFELICE DI ROCCELLA, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 08/08/2024

Data Fine: 08/08/2024

Ora: 21:15

Artista: Mimmo Minà, Patrizia Graziano, Anna Amoroso, Salvo Pirrello e Caterina Gambino, con la partecipazione della pianista Miryam Palmisano.

Prezzo: 0.00

