Le organizzazioni regionali siciliane di Confartigianato, Cna, Claai e Casartigiani esprimono apprezzamento e ringraziamento al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e all’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, per avere garantito la copertura finanziaria di tutte le istanze relative alle annualità 2025 e 2026 della misura “Più Artigianato”.

Il provvedimento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le imprese artigiane siciliane, che potranno contare sulle risorse necessarie per sostenere i propri investimenti. Le organizzazioni riconoscono il valore del lavoro svolto dalla Regione e da Irca per individuare le coperture finanziarie e superare le criticità emerse.





Positiva anche la prevista riapertura della piattaforma “Più Artigianato”, annunciata dall’assessore Tamajo, che offrirà alle imprese la possibilità di presentare nuove istanze e accedere alle agevolazioni.

Confartigianato, Cna, Claai e Casartigiani Sicilia esprimono riconoscenza al presidente Schifani e all’assessore Tamajo per l’impegno dimostrato a sostegno dell’artigianato, comparto fondamentale per l’economia e l’occupazione dell’Isola, auspicando che prosegua il confronto tra istituzioni e rappresentanze di categoria per rafforzare le politiche di sviluppo delle imprese siciliane.

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