“E’ significativo che il presidente della Regione, Renato Schifani, riconosca l’importanza dei lavoratori forestali per la protezione dell’ambiente e assuma l’impegno a un aumento delle giornate di garanzia per gli operai stagionali dell’Antincendio e dell’Azienda nella prossima Finanziaria regionale”

Lo affermano i segretari generali di Fai-Flai-Uila Sicilia Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino, che aggiungono: “Aspettando l’esame e l’approvazione dell’emendamento all’Ars, siamo fiduciosi nell’esito positivo di questa lunga e difficile vertenza che abbiamo avviato come primo passo verso la riforma di settore e su cui abbiamo riscontrato ancora in queste settimane la piena adesione di esponenti della maggioranza e dell’opposizione oltre che degli assessori regionali all’Agricoltura e all’Ambiente”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.