Nell’ambito della Missione 5, Componente 3, Investimento 1.1.1 “Servizi e infrastrutture sociali di comunità” del PNRR, il Comune di San Cono ha avviato un progetto di grande valore sociale che unisce integrazione, accoglienza e innovazione sanitaria. L’iniziativa prevede l’attivazione di due servizi fondamentali: l’assistenza all’integrazione socio-alloggiativa dei migranti e l’assistenza domiciliare socio-sanitaria in telemedicina.

L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare le condizioni di vita degli stranieri presenti nel territorio, promuovendo pari opportunità nell’accesso al mercato del lavoro e degli affitti; dall’altro, potenziare i servizi sanitari locali attraverso strumenti tecnologici avanzati in grado di portare la cura direttamente nelle case dei cittadini.

Il servizio di assistenza all’integrazione socio-alloggiativa è rivolto principalmente a cittadini provenienti da Paesi non comunitari, con particolare attenzione ai profughi in fuga dalla guerra, alle donne con minori e ai nuclei familiari che intendono stabilirsi a San Cono. A beneficiare concretamente di questo intervento è già una famiglia composta da madre, padre e due bambine, precedentemente ospite del SAI Vizzini di San Cono. Entrambi i genitori hanno scelto di restare sul territorio, dove si sono perfettamente integrati: la comunità rappresenta per loro un punto di riferimento stabile, le bambine frequentano con entusiasmo la scuola e la famiglia conduce oggi una vita autonoma e serena, pienamente inserita nel tessuto sociale locale.

Lo sportello dedicato al servizio, situato in via Giusti 47, offre informazioni e supporto in materia di affitto, lavoro, soggiorno, residenza e formazione, accompagnando i cittadini stranieri nel dialogo con proprietari, datori di lavoro e istituzioni. L’attività è potenziata dalla collaborazione con “Migrants Work”, la prima piattaforma digitale specializzata nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro per cittadini stranieri qualificati e con competenze linguistiche certificate. Lo sportello è aperto ogni martedì dalle 9 alle 13 e il venerdì dalle 15 alle 19, ed è possibile contattarlo anche tramite call center al numero 06 96741670 o via email all’indirizzo sportello.sancono@consorzioumanasolidarietà.it.

Avviato anche il servizio di assistenza domiciliare socio-sanitaria in telemedicina, oggi già completato, che hanno coinvolto quaranta pazienti selezionati attraverso un avviso pubblico, in collaborazione con il Comune di San Cono, il Distretto socio-sanitario e i Medici di Medicina Generale.

Con questo progetto, il Comune di San Cono consolida il proprio ruolo di laboratorio sociale e sanitario nel territorio, dimostrando come il PNRR possa tradursi in azioni concrete capaci di generare inclusione, benessere e innovazione. Un modello virtuoso di comunità solidale, attenta ai bisogni reali delle persone e capace di trasformare le risorse europee in opportunità di crescita collettiva.





