



Rinnovati gli incarichi di cinque Direttori dei sette Dipartimenti Assistenziali Integrati (DAI) del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.

Alla guida dei rispettivi Dipartimenti sono confermati:

• DAI Radiologia Diagnostica, Interventistica e Stroke – Prof. Massimo Midiri;

• DAI Medico – Prof. Mario Barbagallo;

• DAI Oncologia e Sanità Pubblica – Prof. Francesco Vitale;

• DAI Riabilitazione, Fragilità e Continuità Assistenziale – Prof.ssa Letizia Mauro;

• DAI Emergenza Urgenza – Prof. Antonino Giarratano.

Il rinnovo non ha riguardato il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio, poiché l’incarico dell’attuale Direttore, Marcello Ciaccio, scadrà il 31 ottobre 2026 in occasione del pensionamento per raggiunti limiti di età.

Per il Dipartimento Chirurgico, inoltre, a seguito del collocamento in pensione della Professoressa Adriana Cordova, la Direttrice Generale Maria Grazia Furnari ha incaricato, come facente funzioni, il Professore Alchiede Simonato, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Urologia, al fine di garantire la continuità assistenziale nelle more dell’espletamento delle procedure previste per l’affidamento degli incarichi dirigenziali.

“Il rinnovo degli incarichi dei Direttori dei Dipartimenti Assistenziali Integrati – sottolinea la DG dell’Azienda ospedaliera universitaria – rappresenta la conferma delle attuali direzioni dipartimentali che hanno ricevuto una valutazione positiva dei risultati conseguiti nel precedente mandato da parte del Collegio tecnico. Si tratta di una scelta coerente con il nostro sistema di governance e con il monitoraggio costante degli indicatori clinico-assistenziali e organizzativi. Ai Direttori confermati, ai quali vanno i miei auguri di buon lavoro, è richiesto di consolidare i livelli di qualità, sicurezza e appropriatezza delle cure già raggiunti, di garantire l’efficienza gestionale e la sostenibilità economica, e di perseguire il miglioramento continuo degli indicatori di performance clinica e organizzativa”.

I Direttori rinnovati resteranno in carica per i prossimi 5 anni, fatto salvo l’eventuale collocamento in quiescenza, o l’adozione di nuove disposizioni assessoriali o regionali che ne prevedano la risoluzione anticipata.

