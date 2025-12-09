Segno tangibile di un rinnovato impegno per la sostenibilità ambientale e l’efficienza dei servizi: il Corpo di Polizia Locale di Mascali ha accolto in dotazione due nuove auto di servizio elettriche. La consegna è avvenuta alla presenza del sindaco Luigi Messina e del Comandante Maurizio Cannavò. Si tratta di due vetture modello Renegade elettriche, acquisite con la formula del noleggio a lunga scadenza. L’introduzione di questi mezzi implementa il parco auto del Corpo e permetterà di svolgere i servizi d’istituto in un’ottica di pieno rispetto dell’ambiente, riducendo emissioni e costi di gestione. L’iniziativa rappresenta un passo importante verso la modernizzazione delle dotazioni della Polizia Locale, garantendo al contempo un impatto ecologico minimo nel territorio comunale. Il sindaco Luigi Messina ha espresso la sua soddisfazione per l’importante passo avanti: “La Polizia Locale è in prima linea per la sicurezza e la vivibilità del nostro territorio. Con l’introduzione di queste due vetture elettriche, dotate delle migliori tecnologie, non solo potenziamo i mezzi a disposizione del nostro Corpo, ma diamo un segnale chiaro alla comunità: l’Amministrazione è impegnata a operare nel rispetto dell’ambiente, investendo su una mobilità più sostenibile e pulita”.

