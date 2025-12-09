Un evento a caratura nazionale quello di Piazza Fontana rappresentato da un attentato terroristico compiuto il 12 dicembre del 1969 a Milano all’interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura che causò la morte di 17 persone e 88 feriti. Un atto che fu considerato la madre di tutte le stragi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un periodo buio che faceva parte di una strategia della tensione che caratterizzo quei tempi come anni di piombo. Piazza Fontana fece parte di un gruppo di cinque attentati avvenuti tra Roma e Milano che scossero l’Italia. Molte le indagini che portarono a delle mezze verità collegate all’estrema destra con collegamenti ad apparati della sicurezza dello stato ed a legami internazionali mai perseguiti dalla legge. La cassazione solo nel giugno del 2005 stabilì che la strage fu opera di un gruppo eversivo di Padova collegato a Ordine Nuovo rappresentato da Franco Freda e Giovanni Ventura non perseguibili perché erano sti assolti con giudizio definitivo (Ne bis Idem) nel 1987. Nessuno degli esecutori materiali che portarono materialmente la bomba è stato accusato. L’evento di Ragusa si svolgerà l’11 dicembre presso i locali del Laboratorio degli Annali di Storia retto dal Prof. Carlo Ruta.

Lo stesso Prof. Carlo Ruta che ha ideato il progetto in una sua dichiarazione ammette: “finalmente un fatto non stancamente commemorativo bensì operativo, un cambio di passo, un momento di lavoro a cadenza semestrale per ridefinire la vicenda lunga delle stragi irrisolte e dimenticate, attraverso un esame nuovo, storico e non solo, che contribuisca a incrinare il muro delle rimozioni giunto pressoché intatto fino ad oggi”. Tra i relatori che si susseguiranno nel Forum Miguel Gotor docente Universitario Tor vergata di Roma, Carmelo Incardona Avvocato già Presidente della Commissione Antimafia della regione Siciliana, Stefania Limiti saggista, giornalista esperta dello stragismo italiano, Claudio Fava scrittore giornalista già V. Presidente della commissione parlamentare antimafia e Presidente dell’Antimafia della Regione Siciliana Saranno dati alcuni contributi da parte del prof. Giuseppe Varnier epistemologo Università di Siena, Alfredo Anania Psicologo Clinico Trapani, Giuseppe Iuvara medico legale di Ragusa. Moderatore dell’evento Gianluca Floridia attivista e volontario di Libera.

Luogo: Laboratorio degli Annali , Via pezza, 108, RAGUSA, RAGUSA, SICILIA

