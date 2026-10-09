“Come Uil Fp Polizia Penitenziaria Sicilia abbiamo battagliato sia con il Vice Capo del DAP dott. Massimo Parisi che con il Direttore Generale del Personale d.ssa Monica Russo, per avere una integrazione di personale almeno in linea con dei parametri reali– dichiara Gioacchino Veneziano Responsabile Regionale – quindi, siamo moderatamente soddisfatti per le assegnazioni , calcolando che su 1.295 nel ruolo agenti, in Sicilia arriveranno 201 Poliziotti Penitenziaria, dunque oltre il 15% del totale nazionale”





“tuttavia – chiosa il leader sindacale delle Uil di settore in Sicilia – agli onorevoli e senatori della maggioranza siciliani che stanno propagandando il rinforzo degli organici di Polizia Penitenziaria in Sicilia, consiglio moderazione, invitandoli sommessamente a sollecitare il Sottosegretario Balboni a rivedere le dotazioni organiche, sopratutto in Sicilia, considerato che la regione dei politici ha più strutture carcerarie (23), una capienza detentiva regolamentare più numerosa (6.442 posti) ma meno Ispettori e Sovrintendenti, fermo restando che al 30 settembre risultano ristretti quasi 7400 detenuti”





“l’invito – conclude Gioacchino Veneziano – nasce dall’analisi che tra il 2026/207 andranno in pensione 152 unità di Polizia Penitenziaria, ulteriori 80 sono da oltre 9 mesi assenti che sicuramente andranno in quiescenza, oltre al fatto che 64 unità risultano subdolamente negli organici delle carceri ma in realtà sono impegnate tra scorte autorità e nucleo investigativo regionale, quindi andrebbero per logica esclusi, ma oggi dopano i numeri reali”

La Segreteria regionale della UIL Funzione Pubblica Sicilia – Polizia Penitenziaria

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