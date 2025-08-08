“Accogliamo con soddisfazione la notizia del via libera del Cipess al progetto del Ponte sullo Stretto, opera che è stata al centro di un lungo e tortuoso percorso nel corso degli anni ma che la Filca già dal 2018 con l’allora segretario provinciale della Filca Cisl Messina, Pippo Famiano, e oggi con l’attuale segretario di Messina Nino Botta, ha sempre sostenuto perché perfettamente consapevoli, fin dall’inizio, che sarebbe stata un’infrastruttura pionieristica dal forte impatto economico e sociale” . Lo ha detto Paolo D’anca Segretario generale della Filca Cisl Sicilia, che aggiunge :” Si tratta di un’opera tra le più importanti al mondo che può davvero rappresentare una svolta epocale di rilancio per lo sviluppo complessivo della Sicilia e non solo perché comporterebbe l’ammodernamento delle infrastrutture ma anche perché la realizzazione del Ponte porterà ad un incremento occupazionale, con la previsione di circa trentottomila posti di lavoro. Ci auguriamo pertanto- conclude – che si provveda al più presto a definire gli ultimi passaggi burocratici per dare l’avvio ai lavori per un’opera che inevitabilmente segnata’ la storia infrastrutturale dell’Italia e della Sicilia soprattutto e come Filca saremo sempre pronti a dare il nostro contributo, in collaborazione con i nostri Enti Bilaterali, sul fronte della formazione e della sicurezza dei lavoratori E ribadiamo, come hanno già sottolineato anche la Cisl e la Filca nazionale e la CIsl di messina e la CIsl Sicilia che deve essere un progetto che non può prescindere dalla legalità, dalla trasparenza e dalla professionalità delle maestranze e ovviamente dal rispetto ambientale”.

