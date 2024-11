Il segretario provinciale FISMIC-CONFSAL di Palermo e Trapani si dissocia totalmente dalle dichiarazioni della CGIL riguardanti il Ponte sullo Stretto di Messina. Innanzitutto perchè le opere che possano essere di aiuto e supporto allo sviluppo di una regione per anni dimenticata devono essere benvenute. Nella fattispecie, perchè si tratta di un’opera che finalmente sottrae lavoratori e pendolari siciliani dall’isolamento fisico con il resto d’Italia, concretizzando finalmente quel corridoio europeo ad Alta capacità in grado di implementare lo sviluppo del territorio e delle aziende in esso ricadenti. Cosciente che i cittadini siciliani, ed in particolare i lavoratori, non potranno che giovarsi di quest’opera, FISMIC-CONFSAL, da sempre scevra da considerazioni attinenti la mera contrapposizione di parte, si rallegra per l’avanzamento dell’iter approvativo dell’opera, nella speranza di assistere al più presto alla sua realizzazione.

Firmato F.P. Di Maria – Segretario provinciale FISMIC-CONFSAL di Palermo e Trapani

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.