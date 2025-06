La deputata regionale interviene sullo stop al progetto di ampliamento della concessione demaniale: “Lavori ridurrebbero lo spazio di utilizzo di un luogo di rilevanza storica e sociale per i catanesi”

“Lo stop ai lavori al Porticciolo di Ognina da parte del Cga confermano che le mie perplessità sulla carenza di adeguati studi sulla fattibilità del progetto di realizzazione di un punto di ormeggio erano fondate. Perplessità che, tra l’altro, avevo messo nero su bianco in una interrogazione parlamentare indirizzata al Presidente della Regione Renato Schifani e all’assessorato Territorio e Ambiente e che era servita a riconvocare una nuova conferenza dei servizi alla luce del fatto che non erano state prese in adeguata considerazione le osservazioni delle Amministrazioni competenti”.

Lo dice Jose Marano, deputata regionale M5s e vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars, commentando l’ordinanza con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha bloccato i lavori del Porticciolo di Ognina, a Catania.

“Non possiamo accettare – sottolinea Marano – che tale concessione finisca col ridurre drasticamente lo spazio di utilizzo di quello che è un luogo caratteristico di particolare rilevanza storica e sociale per i cittadini catanesi. Dunque accogliamo con favore lo stop che servirà a fare i dovuti approfondimenti che a suo tempo avevo chiesto”.

“Tramite una nuova interrogazione parlamentare – conclude – chiederemo alla Regione siciliana di valutare piuttosto una revisione della concessione per migliorare il progetto”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.