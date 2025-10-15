A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nel 2024, il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha tracciato un bilancio degli interventi eseguiti, sottolineando il lavoro congiunto di Protezione Civile e Città Metropolitana di Catania.

Gli sforzi si sono concentrati sulla messa in sicurezza di arterie stradali cruciali. In particolare, lungo la via Giarre-Nunziata, che aveva subìto numerosi cedimenti strutturali, dove sono stati eseguiti importanti lavori di ripristino. Per prevenire futuri allagamenti, sono state installate anche diverse batterie di caditoie, progettate per intercettare le acque meteoriche provenienti dalle zone a monte e dai corsi d’acqua che insistono nell’area. La bonifica del torrente Continella i cui lavori idraulici prendono il via oggi a Santa Maria la Strada sono l’ennesima risposta concreta per la mitigazione dei rischi.





Tuttavia, nonostante i progressi, restano aperte alcune criticità. Il sindaco Messina, nel corso di un incontro a Santa Maria la Strada con i vertici del Genio Civile e della Protezione Civile provinciale, ha ribadito con urgenza la necessità di programmare i lavori di messa in sicurezza per un’altra strada vitale per il territorio: quella che collega Mascali con Puntalazzo. “Questa arteria è infatti impraticabile da un anno – ha detto il sindaco Messina – creando notevoli disagi alla popolazione e alla viabilità”. L’impegno dell’Amministrazione è ora quello di sollecitare un’azione rapida per risolvere definitivamente questa criticità.

