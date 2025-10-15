È passato quasi un anno (5 novembre 2024) da quando l’Agenzia delle Entrate della Sicilia, secondo quanto il Tribunale di Palermo ha convalidato il rilascio dei locali, sede dell’Ufficio Territoriale di Palermo 2 in via Croci a Palermo. La data ultima per liberare l’immobile è stata fissata per il 15 dicembre 2025. A due mesi dall’evento ne lavoratrici e lavoratori ed ancor meno la collettività conoscono la nuova sede. Sull’argomento è intervenuto Domenico Amato Segretario Territoriale Confintesa Palermo.





“Non è concepibile tale situazione. Siamo un ‘organizzazione attenta ai problemi dei dipendenti pubblici ma anche dei cittadini e tutti hanno bisogno di risposte chiare e concrete, senza se e senza ma. Chiediamo ai vertici locali dell’Agenzia delle Entrate di farci conoscere i dettagli su come intendono rimuovere, nell’immediato, uno stallo del tutto ingiustificato. Di certo non è pensabile intasare ancora di più i locali di via Roentgen in cui ha già sede la Direzione Regionale Sicilia, la Direzione Provinciale di Palermo, i Servizi di Pubblicità Immobiliare, oltre il relativo afflusso di utenza. A questo proposito chiediamo alla Dott.ssa Cimino, Direttore Regionale dell’Ente, in considerazione della straordinarietà del caso, di porre in essere tutte le iniziative tese ad implementare qualsiasi forma di lavoro agile”. Queste le dichiarazioni del Dr. Domenico Amato, Segretario Confederale Territoriale Confintesa Palermo.

Anche anticipando eventuale calendario nazionale sul tema dello smart working e del coworking.

A beneficiarne saranno i servizi resi ad imprese e cittadini.

Luogo: Palermo, Via Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

