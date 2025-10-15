Si terrà venerdì 17 ottobre 2025, presso la Sala S. Agata del Seminario Arcivescovile dei Chierici (via Louis Braille 26, Catania), il Congresso Straordinario di CISAL Catania, dal titolo “La forza del cambiamento tra integrazione e solidarietà”.

All’evento parteciperanno il Segretario Confederale Francesco Cavallaro, componenti della Segreteria Confederale e Regionale e rappresentanti delle Federazioni di categoria.





Saranno 80 i delegati a esprimere la nuova guida della Segreteria Provinciale, che condurrà la Confederazione etnea fino al prossimo congresso ordinario.

La celebrazione congressuale rappresenta il naturale punto di approdo di un percorso iniziato nel giugno 2024, quando la reggenza di CISAL Catania fu affidata da Cavallaro a Giovanni Lo Schiavo, figura storica del sindacato con una lunga esperienza maturata nel settore del TPL. Nel periodo di reggenza, Lo Schiavo, ha svolto un intenso lavoro di coordinamento e integrazione tra le varie Federazioni, rafforzando il senso di appartenenza alla dimensione Confederale. Ha lavorato in stretta collaborazione con altri membri del sindacato, costruendo solidarietà e coesione per il raggiungimento di obiettivi comuni.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.