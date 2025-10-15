A Palermo, dal 97 al 100 per cento delle abitazioni sono raggiunte dalla fibra ottica. Una tecnologia fondamentale non solo per la connessione domestica e aziendale, ma anche per l’efficienza di reti 5G e data center, telecomunicazioni internazionali tramite cavi sottomarini, applicazioni industriali e militari, nonché sistemi medici e di ricerca.

Di questa tecnologia, i cui studi risalgono al 1840 e che si è diffusa negli ultimi trent’anni parallelamente a Internet, si parlerà nel “Seminario sulla fibra ottica”, organizzato da Confartigianato Palermo il 16 ottobre alle 14 all’Hotel Ibis in via Crispi 230 a Palermo. L’evento rappresenta un’importante occasione di approfondimento sulle potenzialità della fibra ottica e sul suo ruolo strategico nel mondo digitale.





Durante il seminario verranno affrontati diversi temi, tra cui il confronto con il rame, la trasmissione di segnali televisivi e le nuove normative che regolano i requisiti per gli impiantisti nella costruzione di impianti elettronici, con particolare riferimento alla fibra ottica. In base alle nuove disposizioni, per la costruzione di nuovi appartamenti o la ristrutturazione di immobili esistenti, è obbligatorio realizzare un box di accesso dedicato all’area tecnologica, comprendente l’infrastruttura per la fibra ottica, garantendo standard di qualità e sicurezza. Un parametro, quest’ultimo, designato dal Decreto ministeriale 37/08, regolamento che disciplina la progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti all’interno degli edifici, che è stato recentemente modificato proprio sul tema della fibra ottica.





All’incontro parteciperanno importanti rappresentanti del settore, tra cui Biagio Rosella Musicò, presidente degli Elettricisti di Confartigianato Palermo, Maurizio Pucceri, presidente di Casartigiani Palermo, Giovanni Rafti, segretario provinciale di Confartigianato Palermo, Giuseppe Claudio Terruso presidente di Confartigianato della provincia di Palermo. La moderazione sarà affidata a Fabio Pellerito, vicesegretario provinciale di Confartigianato Palermo.

L’appuntamento è aperto al pubblico previa registrazione al link: https://forms.gle/gQfDj9nC2QaPoRBt8 .

Tra i partecipanti saranno presenti anche gli studenti del quinto anno dell’Ipsia Enrico Medi di Palermo, impegnati nel percorso formativo per diventare elettricisti e impiantisti. L’iniziativa sottolinea la vicinanza di Confartigianato alle scuole come partner privilegiato per gli stage obbligatori e per la formazione pratica degli studenti, rafforzando il legame tra istruzione e mondo del lavoro.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.