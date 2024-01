Dai profili social ufficiali dell’artista apprendiamo quanto segue: “Ciao a tutti, sono veramente dispiaciuto di comunicarvi che purtroppo, per una piccola frattura alla caviglia, sono costretto mio malgrado a rimandare il concerto del 27 gennaio al teatro Pirandello di Agrigento al prossimo 3 marzo. Sono davvero dispiaciuto e spero che abbiate la voglia e la pazienza di aspettare la prossima data per vederci dal vivo. A presto. James”

L’organizzazione del Light Blue Festival augura al “nero a metà” una pronta guarigione e rinnova l’appuntamento con “Stiamo cercando il mondo tour 2024” di James Senese domenica 3 marzo al teatro “Pirandello” di Agrigento.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Per chi volesse chiedere eventualmente il rimborso può contattare il sistema di prevendita utilizzato per l’acquisto.

Per maggiori informazioni è possibile inviare un’email a lightbluefest@gmail.com.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.