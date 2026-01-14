L’ imprenditore Manfredi Barbera, Ceo dei premiati Oleifici Barbera si aggiudica per il terzo anno consecutivo il Sofy Award, ed entra nella storia degli Oscar del Food per essere stata la prima azienda olearia italiana a vincere, per tre anni consecutivi, l’ambita statuetta d’oro





“E’ un riconoscimento – commenta Barbera- che ha un sapore per noi speciale perché entriamo ancora una volta nella storia dei premi perché siamo la prima azienda olearia a vincere per tre volte consecutive il sofy Award ma soprattutto è certamente più perché abbiamo vinto con l’olio Kalat della nostra nuova azienda agricola “Amore”

Un esempio virtuoso ed unico in Sicilia che testimonia come l’unione tra la tecnologia, la sostenibilità e la tradizione olearia posso convivere in perfetto equilibrio ed e’ l’espressione dell’eccellenza agricola siciliana e della valorizzazione della biodiversità locale” .









Scheda tecnica Kalat





Nasce in Sicilia, nella tenuta dell’azienda agricola Amore Srl a Salemi, un progetto agricolo innovativo che unisce tradizione e sostenibilità. Qui viene valorizzata la Calatina, antica cultivar autoctona riscoperta per le sue eccellenti qualità. Coltivata con sistemi intensivi e biologici, esprime al meglio il legame tra territorio, ricerca e identità siciliana.

Kalat è un olio extra vergine d’oliva IGP Sicilia e biologico, prodotto in edizione limitata e confezionato in bottiglie numerate. Il nome richiama l’arabo “Qalat” (castello), simbolo di tutela della tradizione e innovazione. Elegante nel packaging e ricco nei sentori – pomodoro verde, carciofo, mandorla – il gusto è deciso, con una piacevole nota amara e un piccante armonico, segno distintivo di un olio ricco di polifenoli e di alta qualità.

