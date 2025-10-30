Menzione a Sisifo nell’ambito del Premio Dusmet “Innovare è un atto d’amore” promosso dalla Fondazione Dusmet di Palermo. La menzione, durante l’evento tenutosi ieri all’Expo Medicina di Palermo, recita “Il Consorzio SISIFO è una rete di cooperative sociali che opera in Sicilia per garantire servizi di assistenza sanitaria e socioassistenziale integrata. Con oltre 19.000 persone assistite ogni anno e più di 850.000 prestazioni erogate, Sisifo rappresenta un modello di welfare comunitario che mette al centro la dignità della persona e la prossimità della cura”.





A ritirare il premio, il vice -presidente del Consorzio Sisifo Cono Galipò “Quando abbiamo fondato il consorzio di cooperative sociali, trent’anni fa– ha detto il vicepresidente – nessuno ancora aveva preso consapevolezza dell’estremo bisogno di assistenza riabilitativa e sociosanitaria che c’era in Sicilia. E’stata un’intuizione che ha permesso, col tempo, di consolidare un approccio alle cure moderno e necessario per moltissime famiglie, oltre che alleviare la Regione siciliana nella difficoltosa erogazione di questo tipo di servizi.

L’approccio integrato tra sanità, innovazione organizzativa e responsabilità sociale trasforma l’assistenza in un ecosistema di relazioni solidali, dove il valore nasce dalla cooperazione tra professionisti, enti e famiglie”. Ha consegnato il premio il presidente della Fondazione Dusmet, l’abate di San Martino delle Scale Vittorio Rizzone “È una vera comunità di pratica – ha spiegato l’abate – in cui il sapere professionale diventa esperienza condivisa e la cura si traduce in cultura”.

Luogo: Palermo , PALERMO, PALERMO, SICILIA

