Catania si prepara a vivere, ancora una volta, uno dei momenti più intensi e partecipati dell’anno. Con la conferenza stampa tenutasi questa mattina nella Sala Giunta del Palazzo degli Elefanti, si è aperto ufficialmente il cammino verso la sedicesima edizione della “Walk of Life – CamminiAmo per la Vita”, l’evento simbolo della Fondazione Telethon. Un’iniziativa che dal 1° al 4 maggio 2025 trasformerà Piazza Università in un villaggio brulicante di vita, volti, esperienze e racconti che parlano di ricerca, solidarietà e futuro.

A prendere la parola durante l’incontro sono stati il sindaco di Catania, Enrico Trantino, il presidente del consiglio comunale, Seby Anastasi, il coordinatore provinciale della Fondazione Telethon, Maurizio Gibilaro, il vice coordinatore, Carmelo Furnari, la responsabile pubbliche relazioni, Loriana Palermo, e una nutrita rappresentanza di volontari, protagonisti silenziosi ma fondamentali di questa grande macchina della generosità.

“Ringrazio la Fondazione Telethon per l’impegno continuo nel promuovere la ricerca e il valore della solidarietà – ha commentato il sindaco Trantino -. La città di Catania è orgogliosa di ospitare anche quest’anno questa meravigliosa manifestazione, che rappresenta il cuore pulsante della nostra comunità”.

“Catania, in quanto a generosità, non è seconda a nessuno-ha sottolineato Gibilaro -. Lo dimostra ogni anno con entusiasmo e partecipazione straordinari. La Walk of Life non è soltanto un evento benefico, ma un appuntamento che ci ricorda quanto sia forte il legame tra la nostra gente e la causa della ricerca scientifica. Ogni passo fatto in quei giorni è un gesto d’amore, ogni sorriso uno stimolo in più per continuare. I catanesi sanno aprire il cuore, e lo fanno con passione, convinzione e una capacità di coinvolgimento che contagia”.

Dal primo al quattro maggio, Piazza Università si animerà ogni giorno con iniziative pensate per coinvolgere pubblici diversi, dai bambini agli anziani, dai giovani artisti alle scuole, dai ricercatori ai semplici cittadini. Il villaggio, aperto fin dalle prime ore del mattino, offrirà spazi dedicati alla salute, con screening gratuiti e informazioni mediche, un’area ludico-sportiva, laboratori creativi, attività per i più piccoli, zone food con specialità locali e stand espositivi.

Il giorno dell’inaugurazione, giovedì 1° maggio, a partire dalle ore 10:00, il palco della solidarietà ospiterà l’energia del Piccolo Coro Città di Taormina, diretto dal Maestro Ivan Lo Giudice, la suggestione storica della Compagnia Nazionale Danza Storica guidata dal Maestro Nino Graziano Luca, e l’estro creativo dei laboratori d’arte curati da NENÈ e poi ancora Carlotta Agata Ventura, da The Voice kids e Pietro Agnello da Io Canto. Ad incantare il pubblico ci sarà anche un laboratorio di sculture di frutta dal vivo, a cura dei maestri Manuela e Gianni Di Gregorio. Spazio anche allo sport con “di corsa per telethon” nell’ambito della XII edizione del Running Sicily. La serata musicale prenderà il via alle 18:30 con le esibizioni dei Parsifal, la tribute band ufficiale dei Pooh, il cantante lirico Matteo Siculo, i C351 con un omaggio alla sicilianità e la violinista Karola Fichera, e Ottavia Privitera BlueSky, in un crescendo di note, ritmo ed emozioni.

La seconda giornata, venerdì 2 maggio, sarà dedicata all’inclusione e alla forza espressiva dell’arte. Dalle 10:00 alle 13:30 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 17:15, andranno in scena spettacoli di danza e fitness, la sfilata “Donne di Plutia – La mia Africa”, curata da Giani Beleubng in collaborazione con i ragazzi speciali dell’Associazione Integra S. Maria delle Grazie, il progetto musicale e motivazionale “Intrecci Sonori” della vocal coach Valeria Fisichella, e le performance di di Matteo&friends e del pianista Antonio Condorelli. In serata, ancora grande musica con La Tribù del Blasco, la solista Martina Rossi, i Sing-Hiozzo , tribute band dei Negramaro e Starfish sulle note dei Coldpaly

Sabato 3 maggio, il palco ospiterà nuovi talenti e artisti già affermati. Al mattino e nel pomeriggio, sempre negli orari previsti, saliranno sul palco le gemelle Giada e Aurora Anfuso, il gruppo Band Toples, la cantante Stefania Sammartino e il trio lirico “Due donne all’opera”, formato da Sabrina Messina, Claudia Corona e Francesco Drago. Dalle 18:30 in poi sarà la volta dei The Bluesugar Zucchero Tribute Show, seguiti da The Pop Marte, cover U2, The Sultans of Swing cover dei Dire Strats, per una serata dal forte impatto musicale e il duo lirico dei fratelli Carfì ovvero i Pop lirici.

Domenica 4 maggio, giornata clou della manifestazione, si aprirà alle 9:00 con la sfilata inclusiva “La bellezza racchiusa nel nostro DNA”, ideata da Pina Nannuli Scaminaci e Nancy Coco, accompagnata dall’eleganza e dall’energia dei Violinisti in Jeans, duo di fama internazionale. Alle 10:30 prenderà il via la camminata simbolica “CamminiAmo per la Vita”, che attraverserà il centro cittadino trasformandosi in una marcia gioiosa e piena di significato. Elisa Project, Giada

Nel corso della mattinata ci saranno anche esibizioni a cura delle scuole di danza e fitness, con ospiti come Nadia Lauricella, Carmen Bisicchia, Valeria Fisichella e il Maestro Corrado Sillitti alla fisarmonica. A mezzogiorno, l’Orchestra G. Risi di Acireale, diretta dal Maestro Carmelo Speranza, suonerà in Piazza Duomo, regalando un momento di grande intensità culturale. Infine, alle 18:15, il villaggio accoglierà uno dei momenti più attesi: la Maxi Torta della Solidarietà, realizzata dall’Associazione Ristoworld Emergency in collaborazione con la storica pasticceria siciliana Ducizzi. A chiudere la manifestazione, la musica live Giada con le più belle Hit degli anni 90, Elisa Puglisi, Highlander – Queen Tribute e The Spacers che faranno ballare sulle note delle musiche degli anni 70/80.

Alla direzione artistica degli eventi mattutini e pomeridiani, Gina Aloisio, la sera invece, il vice coordinatore Carmelo Furnari nella doppia vesta. Tutti gli spettacoli saranno presentati dalla giornalista Elisa Petrillo e trasmessi in diretta su Prima TV, Sestarete e Catania Social Radio.

La Walk of Life non è solo un evento benefico: è il racconto di una città che crede nella scienza, nella cultura e nella solidarietà. È un appuntamento annuale in cui le parole si fanno azioni, la musica si fa impegno e i volti si fanno speranza. Catania è pronta a camminare, insieme, ancora una volta. E ogni passo sarà un dono.





