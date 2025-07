Grande successo per la cerimonia di presentazione del Magazine “Orgoglio Italiano” a Torre Artale, Trabia

Si è svolta con grande partecipazione ed entusiasmo la cerimonia ufficiale di presentazione del Magazine “Orgoglio Italiano”, promosso dall’Associazione Osdia Capitolo di Palermo “Vincenzo Sellaro” 3009, presso Torre Artale a Trabia.

L’evento ha rappresentato un momento particolarmente significativo per la comunità dell’Associazione, che ha visto riuniti soci, amici e sostenitori italiani, insieme a numerosi membri di Osdia America, collegati in videoconferenza dagli Stati Uniti. Una partecipazione internazionale che ha testimoniato ancora una volta il forte e sincero legame che unisce le due sponde dell’oceano, nel segno della comune identità e delle radici italo-americane.





La serata si è contraddistinta per l’atmosfera di gioia, condivisione e orgoglio, durante la quale è stato sottolineato il valore del lavoro di squadra e della collaborazione corale che hanno reso possibile la realizzazione del progetto editoriale. Fondamentale, in tal senso, è stato il ruolo di coordinamento e guida del presidente Vincenzo Tiberio Mantia, che ha saputo coinvolgere energie, professionalità e passione in un’iniziativa culturale dal forte impatto simbolico. «Un sentito ringraziamento al Sindaco di Trabia, Francesco Bondì, per la sua calorosa accoglienza e l’ospitalità riservataci nel suo splendido Comune – ha dichiarato Tiberio Mantia, presidente OSDIA – Il Magazine “Orgoglio Italiano” nasce dal desiderio di valorizzare le eccellenze del nostro territorio, raccontare storie virtuose, riscoprire le tradizioni che ci rendono unici. Un ponte ideale tra l’Italia e la nostra comunità italo-americana, con l’obiettivo di rafforzare le radici culturali e identitarie che ci accomunano».





Nel corso della cerimonia, sono stati condivisi aneddoti, riflessioni e anteprime dei contenuti presenti nel magazine, accendendo l’interesse e la curiosità dei presenti per una pubblicazione che si preannuncia ricca di spunti, immagini evocative e testimonianze autentiche.

La versione digitale del Magazine “Orgoglio Italiano” potrà essere scaricata gratuitamente dal sito ufficiale dell’Associazione: www.osdiapalermo.it

Un progetto editoriale che è molto più di una rivista: è un simbolo di appartenenza, un gesto di riconoscenza verso le nostre origini e una finestra aperta sul futuro, da guardare insieme, con fierezza e spirito di comunità.

Luogo: Torre Artale , TRABIA, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.