La Società Siracusana di Storia Patria, importante istituzione culturale della città, presenterà lunedì 16 giugno alle ore 18.00, presso le cantine Pupillo di contrada Targia a Siracusa, l’opera – in tre volumi – di Emmanuele De Benedictis “Memorie storiche intorno alla città di Siracusa”. La pubblicazione riporta nel primo volume la storia di Siracusa antica, dalle sue origini, nel secondo tomo narra la storia della città medioevale, dal dominio svevo e angioino all’anno 1800, nell’ultimo libro tratta la storia della città dai Borbone all’Unità d’Italia, dal 1799 al 1860. La scelta della Società Siracusana di Storia Patria di riproporre quest’opera – in una prestigiosa edizione, curata da Dario Scarfì, resa possibile da un finanziamento del Ministero della Cultura, ottenuto grazie all’art.8 della legge 534 del 1996 – ha una rilevante valenza culturale, perché si tratta di uno dei testi fondamentali per l’approfondimento della millenaria storia di Siracusa. Gli eventi descritti nell’opera, molti dei quali con dovizia di particolari, non hanno mai un esclusivo aspetto riservato alla storia locale ma vengono inseriti nel più ampio riflesso siciliano e da qui, spesso, seguono i risvolti internazionali, dimostrando come Siracusa non fosse mai stata isolata e fosse inserita in un contesto sovrannazionale. Inoltre, ogni volume è ricco di documenti archivistici, che formano una interessante appendice posta alla fine di ogni capitolo. Il Presidente della Società, prof. Salvatore Santuccio, che ha organizzato la presentazione, sottolinea come la promozione della conoscenza e diffusione di testi che hanno una stretta relazione con il territorio risponda alle finalità sociali delle società storiche, ed invita la cittadinanza ad intervenire all’evento.

