In riferimento alle notizie di stampa relative ad un decreto emesso dal Tribunale del Lavoro di Catania su una richiesta di pronunciamento su una presunta condotta antisindacale della Cosedil Spa nei confronti di Fillea Cgil e Fenealuil, il segretario regionale della Filca Cisl, Paolo D’Anca, precisa:”Avendo letto il decreto abbiamo ravvisato alcune inesattezze e una narrazione distorta degli accadimenti: il decreto del Tribunale di Catania, infatti , non fa alcun cenno a temi legati al rischio per la sicurezza nei luoghi di lavoro, né tantomeno ad asserite condizioni peggiorative dell’accordo aziendale del 24.2.2025, il quale è stato ritenuto valido dal Giudice del Lavoro Non volendo entrare nel merito dell’accordo del 2020, firmato solamente da Fillea Cgil e Fenealuil, riteniamo invece che l’accordo siglato quest’anno, sia per i lavoratori di gran lunga migliorativo. Appaiono dunque inaccettabili le dichiarazioni rilasciate in questi giorni, in quanto prive di riscontro oggettivo, ed idonee ad ingenerare una rappresentazione non autentica dell’anzidetta vicenda processuale, nell’ambito della quale il Tribunale ha espressamente affermato che non vi è stata alcuna “deliberata e abusiva esclusione dalle trattative a danno della Fillea Cgil” e che “Le trattative per la negoziazione di un accordo aziendale sono quindi state interrotte con tutte e tre le sigle sindacali coinvolte e non vi è prova che le stesse abbiano avuto sviluppi successivi con la sola Filca Cisl in un periodo antecedente alla formazione della RSU con cui è stato poi riavviato il negoziato e stipulato l’accordo oggetto di causa. Inoltre che la missiva di Fillea del 30 luglio sottendesse o meno la volontà di abbandono delle trattative (profilo sul quale le parti controvertono), In disparte dalla circostanza è dirimente rilevare che l’intero processo di consultazione e negoziazione, coinvolgente tutte le sigle sindacali, ha subito una generalizzata battuta d’arresto, il che priva di fondamento la tesi della ricorrente che lamenta di essere stata abusivamente esclusa dalle trattative, sicché nessun abusivo comportamento può essere sotto tale profilo imputato a controparte”.

Pertanto, non vorremmo mai pensare che ci si riferisse alle nostre Rsu poiché’ nei giorni scorsi è stata utilizzata la definizione di “Mistificatori e Distruttori di Contratti”, perche’ in tale evenienza, l’affermazione sarebbe falsa e gravemente denigratoria, ancor più se si ha riguardo alle effettive condizioni migliorative del contratto aziendale siglato dalle nostre RSU quest’anno, rispetto a quelle contenute nel contratto firmato nell’anno 2020 da Fillea Cgil e Fenealuil, in assenza di rappresentanti della nostra organizzazione sindacale. Su questo tema siamo sempre stati disponibili a confrontare i testi, a pubblicarli ed a dialogare nei tavoli opportuni, precisando che la dialettica sindacale non può tradursi in una preconcetta opposizione alle altrui posizioni e nell’utilizzo di termini denigratori che di certo non attribuiscono maggiore pregio o valore alla propria tesi.

Cogliamo l’occasione per ribadire l’invito a tutte le parti a sedersi ad un tavolo e condividere insieme il testo dell’accordo aziendale, anche alla luce del fatto- incontestabile – che il Giudice non lo ha ritenutopeggiorativo rispetto al CCNL. edilizia industria per fugare ogni dubbio sulla vicenda occorsa ed evitare ulteriori inesattezze comunicative che potrebbero generare incertezza nei lavoratori, invitiamo le parti interessate a pubblicare il testo integrale del decreto del Tribunale a cui si è più volte fatto cenno”-

