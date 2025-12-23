L’Arcipretura Parrocchiale “SS. Alfio, Cirino e Filadelfo” di Sant’Alfio, la Parrocchia “Maria Ss. Assunta” di Puntalazzo di Mascali, in collaborazione con il Comune di Sant’Alfio, la Pro Loco di Sant’Alfio e Puntalazzo e con il patrocinio dell’UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, presentano la prima Edizione del Presepe Vivente dell’Etna, dal titolo evocativo “In propria venit”.

L’evento si terrà il 27-28 Dicembre 2025 e il 4-6 Gennaio 2026, dalle ore 11:00 alle 18:00, a Sant’Alfio, presso il Mercatino Regina Giovanna, in via Fossapoliti Taverna n.9, a pochi passi dal Castagno dei Cento Cavalli. Un’opportunità unica per rivivere la tradizione della Natività, in un contesto emozionante che fonde fede, storia e identità comunitaria. Il Presepe Vivente offrirà una profonda esperienza di spiritualità, immergendo i visitatori in uno scenario naturale straordinario.





Durante le giornate dell’evento, sarà possibile degustare una selezione di prodotti tipici e specialità locali, in un contesto che valorizza le tradizioni, la cultura e la spiritualità del territorio etneo. Inoltre, sarà possibile visitare il famoso Castagno dei Cento Cavalli, accompagnati dalla Pro Loco di Sant’Alfio, e partecipare ad attività ricreative, tra cui il giro sui pony, nell’area circostante. L’ingresso è gratuito.

Preparati a vivere la magia del Natale in un angolo dell’Etna che racconta la sua storia, riscaldando il cuore tra luci, sapori e tradizioni. Passeggiando tra le antiche botteghe del presepe vivente, potrai goderti un viaggio immerso nella meravigliosa natura dell’Etna.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.