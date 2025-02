Sono più di 300 le candidature arrivate per la seconda edizione di “Amazon Supply Chain & Technology Incubator”, il Bootcamp online per aspiranti startupper e imprenditori residenti nelle regioni dell’Italia Meridionale, lanciato dalla tech school italiana Develhope con il supporto di Amazon.

Il bando, aperto a tutte le idee che coinvolgono aspetti di innovazione e tecnologia, con particolare attenzione alla logistica e alla e-mobility, si è rivolto a giovani tra i 18 e i 25 anni, individualmente o in team, residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

A distinguersi, per il numero di candidature presentate, è stata la regione Campania (42%), seguita dalla Sicilia (29%) e dalla Puglia (15%).

“Siamo davvero entusiasti dell’elevato numero di candidature che abbiamo ricevuto, a testimonianza del crescente interesse e della motivazione dei giovani del Mezzogiorno per la costruzione di nuove realtà imprenditoriali, grazie anche alle opportunità offerte dal digitale”, spiega Massimiliano Costa, Founder e Ceo di Develhope. “Con questo programma, sosteniamo i giovani, le loro ambizioni e i loro desideri, trasformando semplici idee in realtà e dando nuovo impulso all’innovazione.”

Le 10 startup selezionate per il Bootcamp sono aMeMì (Sicilia), FLOWTA (Puglia), SporTogether (Campania), Plannit (Puglia), Re-Take (Abruzzo), Selfmotion (Sicilia), Smart Pizzeria (Puglia), SmarterBikes (Puglia), Take & Drive (Sicilia) e Vigila (Campania), le quali rientrano 5 nell’ambito Supply Chain, Logistica e Green Mobility e 5 in quello della Tecnologia ed Innovazione. I progetti sono stati valutati in base a 5 criteri: opportunità (grandezza del problema che punta a risolvere), impatto (come l’idea affronta la problematica che sta cercando di risolvere), fattibilità (quanto è realistica l’implementazione della proposta), scalabilità (possibilità di produrre un impatto su larga scala) e validazione (in che modo l’idea fa leva sulla logistica e/o sulla supply chain o sulla tecnologia come parte della sua proposta principale).

L’inizio del Bootcamp online è previsto per il 10 febbraio: 6 settimane di formazione online gratuita, durante le quali i 10 partecipanti potranno avvalersi della consulenza di mentor ed esperti di settore per valorizzare la propria idea e trasformarla in un vero progetto di business. Il percorso si concluderà con un evento, il 21 marzo, a Catania, durante il quale saranno annunciati i 5 progetti che riceveranno un finanziamento di € 10.000 da parte di Develhope.

