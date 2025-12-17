“I lavori per approvare la Finanziaria sono entrati nel vivo e per questo rivolgiamo un accorato appello a tutte le forze di maggioranza e opposizione affinché si faccia ogni sforzo possibile per reperire ogni risorsa utile per assicurare al personale ex Pip il massimo aumento possibile” dichiarano i sindacalisti di Fp Cgil, Cisl Fp, Sadirs/Ursas, Ugl, Uil Fpl.





“È questo il momento per dare un segnale concreto a questo personale affinché si possa dare avvio ad un vero percorso di valorizzazione dopo decenni di precariato” continuano i sindacalisti che aggiungono: “La nostra continua ad essere una protesta della responsabilità nei confronti di chi ha stipendi al di sotto della povertà con appena 800 euro al mese e continuerà senza sosta oltre la manovra in discussione in queste ore all’Ars sino a quando non raggiungeremo l’obiettivo delle 36 ore”.

Luogo: Palermo

