Il Circolo di Rometta del Movimento Partiamo da Qui esprime grande soddisfazione e orgoglio per il conferimento dell’incarico di Esperto del Sindaco in materia di Protezione Civile al dott. Alessandro Previti, stimato iscritto del Movimento e da anni punto di riferimento per competenza, esperienza e senso civico.

Si tratta di un incarico di particolare responsabilità, che riconosce il valore professionale e umano del dott. Previti, da sempre impegnato nella tutela del territorio e nella sicurezza della collettività. La sua esperienza ultraventennale e la profonda conoscenza della realtà locale rappresentano un elemento di garanzia per l’intera comunità di Rometta.

In merito alla nomina, il Responsabile del Circolo di Rometta del Movimento “Partiamo da Qui”, Giuseppe Formica, ha dichiarato:

«A nome di tutto il Movimento desidero congratularmi con Alessandro Previti per questo importante incarico. È un riconoscimento pienamente meritato, che premia competenza, dedizione e spirito di servizio. Siamo certi che svolgerà questo ruolo con equilibrio, professionalità e grande attenzione all’interesse pubblico, contribuendo in modo concreto al rafforzamento del sistema di Protezione Civile del nostro territorio».

Il Movimento “Partiamo da Qui” augura al dott. Previti buon lavoro, con la convinzione che il suo contributo sarà determinante per costruire una Protezione Civile sempre più efficiente, moderna e vicina ai bisogni dei cittadini, nell’interesse esclusivo della comunità locale.

Avanti con competenza, impegno e responsabilità. Per Rometta, per la comunità.





Luogo: ROMETTA (ME)

